Os níveis de alerta no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste, na ilha Terceira, nos Açores, continuam em V2 (sistema vulcânico em fase de instabilidade), foi divulgado esta segunda-feira.

“Na sua reunião sobre a atividade sismovulcânica em fevereiro, o Gabinete de Crise manteve o nível de Alerta Vulcânico no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira”, revelou esta segunda-feira em comunicado o Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores (IVAR).

O IVAR baixou, no início de fevereiro, os referidos níveis de alerta de V3 (sistema vulcânico em fase de reativação) para V2.

Segundo a nota, a atividade sísmica na ilha Terceira, no grupo Central açoriano, “embora de baixa magnitude, manteve-se claramente acima dos níveis de referência e próxima da registada no mês de janeiro, em particular no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira”.

“Foi igualmente registada sismicidade mais a sul, para leste da área de influência do Vulcão de Santa Bárbara, em particular nas imediações de Angra do Heroísmo“, acrescentou.

O IVAR informou ainda que, no período em análise, “não foram sentidos sismos relacionados com a crise (tal como no mês anterior), tendo o sismo mais forte atingido magnitude 1,7” na escala de Richter.

No mesmo período, “embora pouco intensa, continuou a registar-se alguma deformação crustal na área onde se desenvolve a crise sismovulcânica” e, ao nível dos gases, “não se verificaram quaisquer anomalias passíveis de serem relacionadas com a atual crise sismovulcânica”.

Assim, o Gabinete de Crise decidiu manter a situação de Alerta V2 no Vulcão de Santa Bárbara e no Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira.

O IVAR alerta, no entanto, que “qualquer alteração do padrão de atividade observado poderá conduzir ao ajustamento dos referidos níveis de alerta, pelo que importa continuar a acompanhar a situação através dos canais de proteção civil oficiais”.

À população recomenda que sejam adotadas medidas de autoproteção “adequadas à atividade em curso, designadamente, para minimizar os riscos decorrentes da eventual ocorrência de um sismo de maior magnitude ou do desenvolvimento de movimentos de vertente ao nível de taludes instáveis e da linha de costa”.

Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no Vulcão de Santa Bárbara se encontra “acima dos valores normais de referência”, tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro de 2024, com magnitude de 4,5 na escala de Richter.

Em junho de 2024, o nível de alerta subiu para V3 (sistema vulcânico em fase de reativação), mas voltou a baixar para V2, em dezembro desse ano, tendo em conta a redução da atividade sísmica e da deformação crustal.

O nível tinha voltado a subir para V3, no início de novembro de 2025, face ao “incremento da atividade sísmica”, com uma “tendência crescente” relativamente aos primeiros meses do ano e ao facto de se continuar a registar deformação crustal.

O nível de alerta do Sistema Vulcânico Fissural Oeste da Terceira subiu para V3 no final de novembro de 2025, pelos mesmos motivos, mas baixou para V2 em fevereiro deste ano.

A escala de alertas vulcânicos utilizada pelo IVAR tem oito níveis, em que V0 significa sistema vulcânico em fase de repouso e V7 erupção magmática ou hidromagmática em curso, com explosividade colossal a mega colossal.