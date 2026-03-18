Na noite de domingo, Kieran Culkin anunciou que Sean Penn tinha ganho o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo filme One Battle After Another, mas que este “não pôde — ou não quis”, como brincou Culkin, “estar presente”. Na verdade, o ator e realizador norte-americano encontrava-se na Ucrânia, onde recebeu um prémio alternativo. A estatueta, com o mesmo formato do Óscar, foi feita de metal recolhido de um comboio ucraniano destruído por um míssil russo, relata o The Guadian.

“Como faltaste aos Óscares, fizemos este”, disse Oleksandr Pertsovskyi, diretor executivo dos caminhos-de-ferro da Ucrânia, citado pelo jornal britânico, que entregou a Sean Penn a estatueta plana e prateada. “Não é dourado, mas é muito real e vem do fundo do nosso coração”. O ator norte-americano agradeceu e disse que todos os prémios são “tesouros”.

Sean Penn voou para a Ucrânia no final da semana passada, tendo sido fotografado na segunda-feira a “utilizar óculos escuros e com uma caixa de cigarros”. No mesmo dia, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, publicou uma fotografia na rede social X com o ator norte-americano, sentado no seu escritório. “Sean, graças a ti, sabemos o que é um verdadeiro amigo da Ucrânia. Estiveste ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra em grande escala. Isso continua a ser verdade hoje”, pode ler-se.

Sean, thanks to you, we know what a true friend of Ukraine is.

You have stood with Ukraine since the first day of the full-scale war.

This is still true today.

And we know that you will continue to stand with our country and our people. pic.twitter.com/wGneO1rqJI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2026

O ator e realizador norte-americano foi uma das primeiras personalidades a demonstrar apoio à Ucrânia e tem feito deslocações ao país desde o início da guerra com a Rússia, inclusivamente para gravar um documentário para a revista VICE. Num encontro “especial” em 2022, Sean Penn entregou a Zelenksy um Óscar que ficará no país até ao final do conflito. Como reconhecimento pelo gesto, o presidente ucraniano concedeu-lhe a Ordem de Mérito de Terceiro Grau. Entretanto, o auxílio prestado à Ucrânia não passou despercebido pela Rússia, que o adicionou à lista de cidadãos norte-americanos cuja entrada está proibida no país há três anos.