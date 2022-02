Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator e realizador norte americano Sean Penn esteve esta quinta-feira na primeira fila de uma conferência de imprensa do governo ucraniano, em Kiev, noticia o Daily Mail.

Numa publicação na página de Facebook do gabinete do presidente da Ucrânia, da tarde desta quinta-feira, pode ler-se, segundo tradução: “O ator e diretor de cinema americano, vencedor do Oscar, Sean Penn, chegou à Ucrânia. O realizador veio a Kiev especificamente para registar todos os eventos que ocorrem na Ucrânia como documentarista e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país.” E acrescenta ainda um agradecimento: “Hoje, Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia na Ucrânia. O nosso país está-lhe grato por essa demonstração de coragem e honestidade.”

Segundo a mesma publicação, Sean Penn terá visitado o gabinete do presidente durante a manhã desta quinta-feira e também falou com jornalistas e militares. Esta personalidade bem conhecida do cinema de Hollywood esteve depois presente numa conferência de imprensa do governo ucraniano, sentado na primeira fila, com óculos escuros e um blusão bege. No post pode ainda ler-se que “Sean Penn demonstra a coragem que falta a muitos outros, incluindo políticos ocidentais”.

Hollywood to the rescue: Actor Sean Penn sits in front row of Ukrainian government press briefing after flying to Kyiv to film war documentary for VICE https://t.co/ltkC0h0zLC

(enjoyed his performance in Licorice Pizza) — Rob Crilly (@robcrilly) February 24, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sean Penn terá voado para Kiev no início desta semana. Contudo, está desde novembro de 2021 na Ucrânia para filmar um documentário sobre o escalar da tensão na região para a revista VICE. O documentário é uma produção da VICE Studios “em associação com a VICE World News E Endeavor Content”, segundo o jornal britânico Daily Mail, que cita um porta-voz da empresa de media.