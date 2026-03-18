Chegou a hora de todas as decisões. Na primeira mão, o Newcastle quase aproveitou o fator casa para derrotar o Barcelona que, apesar de ser um dos candidatos a conquistar esta Liga dos Campeões, foi inferior a uma equipa inglesa que chegou ao golo na reta final da partida, por Harvey Barnes. Contudo, quando se pensava que a vitória ia ficar em St. James Park, Dani Olmo conquistou um penálti depois de ter sido derrubado por Malick Thiaw e, na conversão, Lamine Yamal empatou o jogo e a eliminatória nos instantes finais do tempo de compensação (1-1). Desta forma, a decisão viajou para Camp Nou, com os blaugranas a assumirem-se como favoritos. Curiosamente, as duas equipas chegaram a Barcelona depois de ter rubricado vitórias importantes no fim de semana, com o Barcelona a consolidar a liderança de LaLiga frente ao Sevilha (casa, 5-2) e os magpies a vencerem em casa do Chelsea (1-0).

“Espero um jogo diferente, difícil, podem pressionar alto e defendem bem. Fisicamente são fortes e nas transições são rápidos. Temos de fazer um jogo perfeito e é isso que vamos tentar. Isto é futebol, pode acontecer muita coisa. Temos de ser positivos, há qualidade. Somos capazes de vencer esta Champions, mas é preciso melhorar, recuperar jogadores e que todos estejam ao seu melhor nível. Falámos e analisámos o jogo [da primeira mão] e há coisas a melhorar, mas guardo-as para mim. É preciso jogar com confiança e convicção, sobretudo nos duelos individuais, e procurar os espaços livres. Renovação? Adoro trabalhar aqui. Acho que não é o momento para falar nisso. Amanhã [quarta-feira] há um jogo importante para o clube e para o futuro. Não penso em sair para outro lugar. Este será o meu último clube, o meu último trabalho e estou muito satisfeito. Há tempo”, assumiu Hansi Flick.

“Temos um grupo experiente, muitos jogadores já disputaram grandes jogos e já nos habituámos a isso. Quase queremos que a dimensão do jogo motive os jogadores e nos faça crescer. Tenho apenas de garantir que acertamos no plano [de jogo]. Eles têm muitos jogadores perigosos com quem temos de lidar. [Os jogadores] estão mais felizes do que nunca. Foi um ano de muitas mudanças… No início tivemos dificuldades em encontrar o nosso ritmo e as relações dentro da equipa eram novas. A confiança deles foi ligeiramente afetada. Trabalhámos arduamente para tentar trazer alguma estabilidade à equipa. Nas últimas semanas, voltámos a um fluxo muito positivo. O ambiente está muito melhor e as exibições individuais melhoraram, assim como as coletivas”, revelou Eddie Howe, que procurava levar o Newcastle aos quartos de final da Champions pela primeira vez na história.

Com mais de dez mil adeptos ingleses presentes naquela cidade da Catalunha, e apenas três mil com presença assegurada em Camp Nou, o jogo foi considerado de alto risco pelas autoridades espanholas. O Barcelona entrou em campo com João Cancelo no lado esquerdo da defesa, ao lado de Gerard Martín e Pau Cubarsí, com Eric García a entrar para o lado direito, de onde saiu Ronald Araújo. Essa acabou por ser a única alteração feita por Hansi Flick para esta segunda mão, ao passo que Eddie Howe fez igualmente uma mudança, com Anthony Gordon a regressar à titularidade no ataque, de onde saiu Will Osula.

O Newcastle entrou bastante desinibido e a encostar o Barcelona às cordas, que viu Joan García travar o remate de Dan Burn a abrir (3′). Contudo, na resposta, os blaugranas ganharam espaço com um trabalho notável de Lamine Yamal, que arrancou pelo meio e abriu para Raphinha, o brasileiro combinou com Fermín López e, completamente sozinho, desferiu um remate colocado para o golo inaugural (6′). No lance seguinte, Fermín voltou a aproveitar um erro da defesa para se isolar, mas Aaron Ramsdale saiu rapidamente da baliza para cortar (9′). Na resposta, os ingleses capitalizaram num lance de contra-ataque, com Lewis Hall a colocar em Anthony Elanga no corredor central, com o avançado a atirar de primeira para o fundo da baliza de García, que foi apanhado em contrapé (15′).

Pouco depois, Raphinha cobrou um livre para o segundo, Martín ganhou em velocidade à defesa e apareceu sozinho a colocar em Marc Bernal, que só teve de encostar para mais um golo num início de loucos (18′). Eric García acabou por sair logo a seguir por problemas físico, com Ronald a regressar à equipa e a voltar a utilizar a braçadeira de capitão (21′). O jogo continuou bastante animado e, na sequência de uma perda de bola de Yamal, Barnes cruzou para o segundo poste, onde Elanga voltou a aparecer para bisar, marcando mais golos neste jogo do que em todas as partidas desta época (28′). Logo a seguir ao 2-2, Gordon voltou a aparecer com perigo ao segundo poste, mas o seu remate saiu ao lado (29′). Antes do intervalo, um mau passe de Thiaw permitiu a Robert Lewandowski isolar-se, mas um corte providencial de Burn impediu o golo (40′). Depois, Raphinha atirou cruzado para defesa de Ramsdale para a frente e, na recarga, com a baliza à sua mercê, Yamal rematou… por cima (45+1′). Na última jogada, o brasileiro acabou agarrado por Kieran Trippier dentro da área e, na conversão, Lamine fechou as contas da primeira parte em 3-2 (45+7′).

A abrir a etapa complementar, quando Tino Livramento já estava em campo, Fermín López arrumou com as contas depois de ter sido isolado de Raphinha, tirando a bola do alcance de Aaron Ramsdale (51′). Logo a seguir a Sandro Tonali ter saído lesionado, com Joe Willock a entrar, o brasileiro cobrou um canto para a zona do segundo poste, onde Robert Lewandowski apareceu a completar de cabeça (56′). Cinco minutos depois, Lamine Yamal arrancou pelo meio e isolou o polaco com um grande passe, com este a fazer o 6-2 com um remate cruzado (61′). Com tudo resolvido, Sven Botman, Jacob Murphy, Xavi Espart, Ferran Torres e Dani Olmo foram lançados em campo e, na reta final, Raphinha bisou com um remate de pé direito depois de mais um passe de Murphy (72′). A lesão de Joan García acabou por ser o momento mais negativo da tarde para o Barcelona. Osula também entrou nessa fase.

Com esta goleada das antigas, o Barcelona está nos quartos de final da Liga dos Campeões, onde vai enfrentar, muito provavelmente, o Atl. Madrid, que goleou o Tottenham na primeira mão (5-2). A primeira mão vai acontecer a 7 ou 8 de abril, em Camp Nou, palco onde os catalães venceram todos os jogos (13) desde a reabertura. Por outro lado, os culés perderam apenas dois dos últimos 37 jogos em casa contra equipas da Premier League, sendo que o último desaire data de… fevereiro de 2007 (1-2 contra o Liverpool).