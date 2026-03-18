Uma fase inicial fantástica, um playoff que colocou o país no nível da perfeição. Inglaterra conseguiu apurar todas as seis equipas para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, com cinco a ficarem no top 8 do grupo e o Newcastle a “esmagar” depois o Qarabag no playoff, mas os oitavos acabaram por tornar-se uma espécie de banho de humildade para os conjuntos de Sua Majestade com apenas dois resistentes: o Arsenal, atual líder da Premier num trajeto cada vez mais próximo de culminar com o fim do jejum de mais de duas décadas, e o Liverpool, que apesar da desvantagem trazida de Istambul conseguiu eliminar o Galatasaray em Anfield. De resto, sobraram desilusões num quadro dos quartos que teve até maior representação de Espanha.
Foi por isto que José Alvalade escolheu um leão e falou no clube tão grande como os maiores da Europa (a crónica do Sporting-Bodö/Glimt)
Com as passagens de Real Madrid, Barcelona e Atl. Madrid, a La Liga passou a ser a prova mais representada no top 8 da Europa, seguida da Premier com Arsenal e Liverpool, da Bundesliga com o Bayern, da Ligue com o atual campeão europeu PSG e da Primeira Liga, com o Sporting a deixar de fora a revelação Bodö/Glimt, da Noruega. Em contrapartida, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Newcastle acabaram todos por cair, todos com derrotas pesadas depois da goleada sofrida pelos magpies na Catalunha por “invulgares” 7-2.
O candidato precisou do samba para tirar proveito do seu estatuto: Barcelona goleia Newcastle com show de Raphinha e está nos quartos
Os emparelhamentos dos quartos já estavam previamente definidos no sorteio dos oitavos com duelos para todos os gostos. O Real Madrid, clube com mais triunfos na competição, vai defrontar aquela que é uma das equipas que mais vezes encontrou pela frente, o Bayern, com 13 vitórias para os merengues e 11 dos bávaros. Já o campeão europeu PSG de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos e companhia tem pela frente um dos conjuntos com mais vitórias na prova, o Liverpool. Num outro cruzamento, há um clássico espanhol na Champions, com o Barcelona a defrontar o Atl. Madrid por uma vaga nas meias-finais. O vencedor dessa partida terá depois pela frente quem passar da eliminatória entre Arsenal e Sporting, naquele que será o reencontro dos leões com Viktor Gyökeres e também um regresso a Londres, depois da passagem nos oitavos da Liga Europa em 2022/23 nas grandes penalidades depois de um golo de Pote do meio-campo.
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Apesar desse sucesso, o Sporting vai enfrentar mais um duelo pela história: em sete jogos, nunca ganhou aos londrinos, entre quatro empates e três derrotas. Os gunners passaram na segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feira de 1969/70 com 0-0 em Alvalade e 3-0 em Londres, ganharam em Alvalade e tiveram um nulo em casa no grupo da Liga Europa de 2018/19, registaram dois empates nos oitavos da Liga Europa de 2018/19 com 2-2 em Lisboa e 1-1 no Emirates com vitória dos leões nos penáltis (5-4) e golearam na primeira fase da última Liga dos Campeões em Alvalade por 5-1 na estreia de João Pereira no comando.
The quarter-finals are looking tasty ????#UCL pic.twitter.com/ACLRR7wccv
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Como ficam os cruzamentos nos quartos da Liga dos Campeões
- Jogo 1: PSG-Liverpool
- Jogo 2: Real Madrid-Bayern
- Jogo 3: Barcelona-Atl. Madrid
- Jogo 4: Sporting-Arsenal
Como ficam os cruzamentos nas meias da Liga dos Campeões
- Vencedor do jogo 1-vencedor do jogo 2
- Vencedor do jogo 3-vencedor do jogo 4
Quarter-finals locked in ????
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Como foram os oitavos da Liga dos Campeões
- PSG (França)-Chelsea (Inglaterra), 5-2 (Paris) e 3-0 (Londres)
- Galatasaray (Turquia)-Liverpool (Inglaterra), 1-0 (Istambul) e 0-4 (Liverpool)
- Real Madrid (Espanha)-Manchester City (Inglaterra), 3-0 (Madrid) e 2-1 (Manchester)
- Atalanta (Itália)-Bayern (Alemanha), 1-6 (Bérgamo) e 1-4 (Munique)
- Newcastle (Inglaterra)-Barcelona (Espanha), 1-1 (Newcastle) e 2-7 (Barcelona)
- Atl. Madrid (Espanha)-Tottenham (Inglaterra), 5-2 (Madrid) e 2-3 (Londres)
- Bodö/Glimt (Noruega)-Sporting (Portugal), 3-0 (Bodö) e 0-5 (Lisboa)
- Bayer Leverkusen (Alemanha)-Arsenal (Inglaterra), 1-1 (Leverkusen) e 0-2 (Londres)
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Como foram os playoffs de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões
- Mónaco (França)-PSG (França), 2-2 (Mónaco) e 2-3 (Paris)
- Galatasaray (Turquia)-Juventus (Itália), 5-1 (Istambul) e 2-3 a.p. (Turim)
- Benfica (Portugal)-Real Madrid (Espanha), 0-1 (Lisboa) e 1-2 (Madrid)
- B. Dortmund (Alemanha)-Atalanta (Itália), 2-0 (Dortmund) e 1-4 (Bérgamo)
- Qarabag (Azerbaijão)-Newcastle (Inglaterra), 1-6 (Baku) e 2-3 (Newcastle)
- Club Brugge (Bélgica)-Atl. Madrid (Espanha), 3-3 (Bruges) e 1-4 (Madrid)
- Bodö/Glimt (Noruega)-Inter (Itália), 3-1 (Bodö) e 2-1 (Milão)
- Olympiacos (Grécia)-Bayer Leverkusen (Alemanha), 0-2 (Pireu) e 0-0 (Leverkusen)
Como ficou a classificação da primeira fase da Liga dos Campeões
- 1.º Arsenal, 24 pontos: 8 vitórias, 23-4 em golos
- 2.º Bayern, 21 pontos: 7 vitórias e 1 derrota, 22-8 em golos
- 3.º Liverpool, 18 pontos: 6 vitórias e 2 derrotas, 20-8 em golos
- 4.º Tottenham, 17 pontos: 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 17-7 em golos
- 5.º Barcelona, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 22-14 em golos
- 6.º Chelsea, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17-10 em golos
- 7.º Sporting, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 17-11 em golos
- 8.º Manchester City, 16 pontos: 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 15-9 em golos
- 9.º Real Madrid, 15 pontos: 5 vitórias e 3 derrotas, 21-12 em golos
- 10.º Inter, 15 pontos: 5 vitórias e 3 derrotas, 15-7 em golos
- 11.º PSG, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 21-11 em golos
- 12.º Newcastle, 14 pontos: 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17-7 em golos
- 13.º Juventus, 13 pontos: 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 14-10 em golos
- 14.º Atl. Madrid, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 17-15 em golos
- 15.º Atalanta, 13 pontos: 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 10-10 em golos
- 16.º Bayer Leverkusen, 12 pontos: 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 13-14 em golos
- 17.º B. Dortmund, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 19-17 em golos
- 18.º Olympiacos, 11 pontos: 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 10-14 em golos
- 19.º Club Brugge, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 15-17 em golos
- 20.º Galatasaray, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 9-11 em golos
- 21.º Mónaco, 10 pontos: 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 8-14 em golos
- 22.º Qarabag, 10 pontos: 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 13-21 em golos
- 23.º Bodö/Glimt, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 14-15 em golos
- 24.º Benfica, 9 pontos: 4 vitórias e 5 derrotas, 10-12 em golos
- 25.º Marselha, 9 pontos: 3 vitórias e 5 derrotas, 11-14 em golos
- 26.º Pafos, 9 pontos: 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 8-11 em golos
- 27.º Union Saint-Gilloise, 9 pontos: 3 vitórias e 5 derrotas, 8-17 em golos
- 28.º PSV, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 16-16 em golos
- 29.º Athl. Bilbao, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 9-14 em golos
- 30.º Nápoles, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 9-15 em golos
- 31.º Copenhaga, 8 pontos: 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 12-21 em golos
- 32.º Ajax, 6 pontos: 2 vitórias e 6 derrotas, 8-21 em golos
- 33.º Eintracht Franfurt, 4 pontos: 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 10-12 em golos
- 34.º Slavia Praga, 3 pontos: 3 empates e 5 derrotas, 5-19 em golos
- 35.º Villarreal, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 5-18 em golos
- 36.º Kairat Almaty, 1 ponto: 1 empate e 7 derrotas, 7-21 em golos
League phase 2025/26 ✅#UCL pic.twitter.com/fVUwH2Sq6d
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