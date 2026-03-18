Uma fase inicial fantástica, um playoff que colocou o país no nível da perfeição. Inglaterra conseguiu apurar todas as seis equipas para a fase a eliminar da Liga dos Campeões, com cinco a ficarem no top 8 do grupo e o Newcastle a “esmagar” depois o Qarabag no playoff, mas os oitavos acabaram por tornar-se uma espécie de banho de humildade para os conjuntos de Sua Majestade com apenas dois resistentes: o Arsenal, atual líder da Premier num trajeto cada vez mais próximo de culminar com o fim do jejum de mais de duas décadas, e o Liverpool, que apesar da desvantagem trazida de Istambul conseguiu eliminar o Galatasaray em Anfield. De resto, sobraram desilusões num quadro dos quartos que teve até maior representação de Espanha.

Com as passagens de Real Madrid, Barcelona e Atl. Madrid, a La Liga passou a ser a prova mais representada no top 8 da Europa, seguida da Premier com Arsenal e Liverpool, da Bundesliga com o Bayern, da Ligue com o atual campeão europeu PSG e da Primeira Liga, com o Sporting a deixar de fora a revelação Bodö/Glimt, da Noruega. Em contrapartida, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Newcastle acabaram todos por cair, todos com derrotas pesadas depois da goleada sofrida pelos magpies na Catalunha por “invulgares” 7-2.

Os emparelhamentos dos quartos já estavam previamente definidos no sorteio dos oitavos com duelos para todos os gostos. O Real Madrid, clube com mais triunfos na competição, vai defrontar aquela que é uma das equipas que mais vezes encontrou pela frente, o Bayern, com 13 vitórias para os merengues e 11 dos bávaros. Já o campeão europeu PSG de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Gonçalo Ramos e companhia tem pela frente um dos conjuntos com mais vitórias na prova, o Liverpool. Num outro cruzamento, há um clássico espanhol na Champions, com o Barcelona a defrontar o Atl. Madrid por uma vaga nas meias-finais. O vencedor dessa partida terá depois pela frente quem passar da eliminatória entre Arsenal e Sporting, naquele que será o reencontro dos leões com Viktor Gyökeres e também um regresso a Londres, depois da passagem nos oitavos da Liga Europa em 2022/23 nas grandes penalidades depois de um golo de Pote do meio-campo.

Apesar desse sucesso, o Sporting vai enfrentar mais um duelo pela história: em sete jogos, nunca ganhou aos londrinos, entre quatro empates e três derrotas. Os gunners passaram na segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feira de 1969/70 com 0-0 em Alvalade e 3-0 em Londres, ganharam em Alvalade e tiveram um nulo em casa no grupo da Liga Europa de 2018/19, registaram dois empates nos oitavos da Liga Europa de 2018/19 com 2-2 em Lisboa e 1-1 no Emirates com vitória dos leões nos penáltis (5-4) e golearam na primeira fase da última Liga dos Campeões em Alvalade por 5-1 na estreia de João Pereira no comando.

Como ficam os cruzamentos nos quartos da Liga dos Campeões

Jogo 1: PSG-Liverpool

PSG-Liverpool Jogo 2: Real Madrid-Bayern

Real Madrid-Bayern Jogo 3: Barcelona-Atl. Madrid

Barcelona-Atl. Madrid Jogo 4: Sporting-Arsenal

Como ficam os cruzamentos nas meias da Liga dos Campeões

Vencedor do jogo 1-vencedor do jogo 2

Vencedor do jogo 3-vencedor do jogo 4

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Como foram os oitavos da Liga dos Campeões

PSG (França)-Chelsea (Inglaterra), 5-2 (Paris) e 3-0 (Londres)

Galatasaray (Turquia)-Liverpool (Inglaterra), 1-0 (Istambul) e 0-4 (Liverpool)

Real Madrid (Espanha)-Manchester City (Inglaterra), 3-0 (Madrid) e 2-1 (Manchester)

Atalanta (Itália)-Bayern (Alemanha), 1-6 (Bérgamo) e 1-4 (Munique)

Newcastle (Inglaterra)-Barcelona (Espanha), 1-1 (Newcastle) e 2-7 (Barcelona)

Atl. Madrid (Espanha)-Tottenham (Inglaterra), 5-2 (Madrid) e 2-3 (Londres)

Bodö/Glimt (Noruega)-Sporting (Portugal), 3-0 (Bodö) e 0-5 (Lisboa)

Bayer Leverkusen (Alemanha)-Arsenal (Inglaterra), 1-1 (Leverkusen) e 0-2 (Londres)

Como foram os playoffs de acesso aos oitavos da Liga dos Campeões

Mónaco (França)-PSG (França), 2-2 (Mónaco) e 2-3 (Paris)

Galatasaray (Turquia)-Juventus (Itália), 5-1 (Istambul) e 2-3 a.p. (Turim)

Benfica (Portugal)-Real Madrid (Espanha), 0-1 (Lisboa) e 1-2 (Madrid)

B. Dortmund (Alemanha)-Atalanta (Itália), 2-0 (Dortmund) e 1-4 (Bérgamo)

Qarabag (Azerbaijão)-Newcastle (Inglaterra), 1-6 (Baku) e 2-3 (Newcastle)

Club Brugge (Bélgica)-Atl. Madrid (Espanha), 3-3 (Bruges) e 1-4 (Madrid)

Bodö/Glimt (Noruega)-Inter (Itália), 3-1 (Bodö) e 2-1 (Milão)

Olympiacos (Grécia)-Bayer Leverkusen (Alemanha), 0-2 (Pireu) e 0-0 (Leverkusen)

Como ficou a classificação da primeira fase da Liga dos Campeões