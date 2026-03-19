A GNR deteve um casal suspeito de vários roubos nos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã e ainda dos crimes de sequestro e extorsão associados a um dos crimes de roubo, informou esta quinta-feira fonte daquela força de segurança.

“Dedicavam-se a vários roubos em casas particulares para apanharem o que conseguiam”, explicou a mesma fonte à agência Lusa.

Num dos casos, os suspeitos extorquiram uma vítima e entraram-lhe em casa, sequestrando-a, para realizar o seu objetivo.

A mulher, de 34 anos, e o homem, de 31, vinham a ser investigados há um mês pela Guarda Nacional Republicana (GNR), sendo identificados e detidos na segunda-feira em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras.

No seguimento da ação, foi realizada uma busca domiciliária, que culminou na apreensão de diversos elementos de prova.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Loures, tendo sido aplicadas as seguintes medidas de coação de prisão preventiva para o homem e apresentações trissemanais para a mulher.

Os factos estão relacionados com a prática de dois crimes de roubo, um crime de sequestro, um crime de extorsão e um crime de furto qualificado.