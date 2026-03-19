A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai prolongar a abertura do Pavilhão Carlos Silveira por mais uma noite, para acolhimento de cidadãos em situação de sem-abrigo e de maior vulnerabilidade social, foi esta quinta-feira divulgado.

A autarquia da ilha de São Miguel abriu, nas noites de terça e de quarta-feira, as portas do Pavilhão Carlos Silveira entre as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) e as 08h00 e decidiu esta quinta-feira manter a medida por mais um dia.

Segundo um comunicado do município, a decisão “surge na sequência da atualização das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam para a continuidade de condições meteorológicas adversas no arquipélago dos Açores, com persistência de temperaturas baixas, vento e aguaceiros, bem como valores térmicos abaixo do normal para a época do ano”.

Nas duas últimas noites, esta resposta de emergência “permitiu acolher um total de 44 pessoas em situação de sem-abrigo, garantindo-lhes condições de conforto, segurança e acompanhamento técnico”, adiantou.

“À semelhança do que tem vindo a ser assegurado, o espaço continuará a funcionar como abrigo temporário, disponibilizando refeições quentes, balneários, instalações sanitárias e apoio técnico, em articulação com os serviços municipais de ação social e proteção civil”, referiu.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, citado na nota, sublinha que “a evolução das condições meteorológicas exige uma resposta contínua e ajustada às necessidades da população mais vulnerável, não podendo o município deixar de agir sempre que estejam em causa a segurança e o bem-estar dos cidadãos”.

O arquipélago dos Açores está a ser atingido pela depressão Therese, com um sistema frontal associado, segundo o IPMA.

Devido às previsões, o IPMA emitiu esta quinta-feira avisos laranja e amarelo por vento para os grupos Oriental e Central e amarelo por agitação marítima e “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada” para ambos os grupos de ilhas.

O aviso laranja para o grupo Oriental é válido até às 14h00 locais (mais uma hora em Lisboa) desta quinta-feira e para o grupo Central até às 17h00.

Os avisos amarelos estendem-se até sexta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.