O CDS-PP vai realizar jornadas parlamentares focadas nos temas da economia, justiça e família, com a participação da antiga líder do partido Assunção Cristas, do atual presidente, Nuno Melo, e também do ministro dos Assuntos Parlamentares, Abreu Amorim.

As primeiras jornadas parlamentares do CDS na atual legislatura vão decorrer segunda e terça-feira, na Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar do CDS indicou que estas jornadas “serão sobre Portugal e sobre o futuro e terão três prioridades essenciais, três causas de sempre do CDS”.

“Que economia queremos para o futuro, um combate mais reforçado à corrupção e os desafios da justiça e, finalmente, o desafio das políticas de família e de promoção da natalidade”, adiantou.

Paulo Núncio referiu que Portugal “tem todas as condições para ser um caso de sucesso na Europa” e que o partido quer “discutir os meios e os instrumentos para que seja um dos países mais desenvolvidos economicamente na União Europeia”. O parlamentar sustentou também que “reforçar as políticas de proteção de família e de promoção da natalidade” será, “provavelmente, o desafio mais importante que o país tem no presente e no futuro”.

Na segunda-feira à tarde, um painel maioritariamente feminino vai debater o tema “Família e natalidade — um desafio do presente do futuro”, com a antiga líder do CDS-PP Assunção Cristas, a presidente da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, Rita Mendes Correia, e a presidente da Juventude Popular, Catarina Marinho. A moderação ficará a cabo do antigo deputado centrista José Lino Ramos.

Paulo Núncio justificou o convite a Assunção Cristas referindo que a antiga líder coordenou “um relatório, em 2007, precisamente sobre este tema” e deverá falar do “diagnóstico feito na altura e de quais as políticas necessárias para, no Portugal de hoje, haver políticas mais para a família e mais para a natalidade”.

Depois de umas jornadas conjuntas na anterior legislatura, o líder parlamentar defendeu ainda que “o CDS não se esgota na coligação” com o PSD e tem “iniciativa própria”, pelo que estas jornadas servirão também para o partido “ponderar iniciativas futuras”.

“Nós temos uma forma de trabalhar muito próxima com o PSD, quer as propostas que são apresentadas pelo PSD, quer as propostas que são apresentadas pelo CDS, são coordenadas previamente, mas, evidentemente, cada partido, dentro do programa de governo e do programa eleitoral que foi sufragado pelos portugueses, tem a sua própria iniciativa legislativa”, defendeu.

A abertura das jornadas parlamentares caberá ao líder parlamentar do CDS-PP e ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim. Segue-se um painel sob o tema “Que economia e reforma laboral para o futuro”, com intervenções do presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Armindo Monteiro, do professor universitário Pedro Brinca e do gestor e empresário Nuno Fernandes Thomaz.

À tarde, será debatido o tema “O combate à corrupção e o futuro da justiça”, com o antigo bastonário da Ordem dos Advogados Rogério Alves, e os advogados Henrique Salinas e Sofia Ribeiro Branco. A moderação ficará a cargo do antigo líder parlamentar do CDS-PP Nuno Magalhães.

Já na terça-feira de manhã, as jornadas reabrem com um debate internacional — “Pela liberdade e autodeterminação: os casos da Venezuela e do Irão” — com o deputado do CDS-PP João Almeida, o coordenador do Comando ConVzla, Pedro de Mendonça, e ativista iraniana de Direitos Humanos Solmaz Nazari.

O encerramento das jornadas parlamentares será feito pelo presidente do CDS-PP e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.