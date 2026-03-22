A esquerda em redor do Partido Socialista (PS) somou vitórias nas três maiores cidades francesas na noite deste domingo nas eleições autárquicas em França. Os candidatos deste espaço político venceram Lyon, Marselha e Paris. Mas a direita vai à frente a nível nacional e conquistou a quarta cidade, Toulouse, com 53,87% dos votos.

Na capital francesa, o socialista Emmanuel Grégoire vai suceder à aliada Anne Hidalgo. O candidato venceu com alguma distância, com 50,52% dos votos, a adversária Rachida Dati, apoiada por praticamente toda a direita francesa. Mesmo antes dos resultados definitivos, Grégoire revindicou a vitória e a sua rival conservadora assumiu a derrota. Paris “será o coração da resistência” à união da direita e da extrema-direita, a um ano das eleições presidenciais de 2027 em França, afirmou Emmanuel Grégoire. “Esta noite é a vitória de uma certa visão de Paris: uma Paris vibrante, uma Paris progressista”, disse. Depois, foi de bicicleta até à Câmara Municipal. A rival, a ex-ministra de direita Rachida Dati, obteve 41,52%, apesar do apoio do candidato de centro-direita e da desistência da candidata de extrema-direita.

Em Lyon, o candidato ecologista apoiado pela esquerda, Grégory Doucet, venceu por uma margem estreita (50,67% dos votos). O atual autarca conseguiu travar o crescimento da direita na cidade, derrotando Jean-Michel Aulas, de centro-direita, que ficou pelos 49,33%. Este último denunciou irregularidades e anunciou que vai interpor recurso.

Em Marselha, o socialista Benoît Payan (54,34%) ficou 14 pontos à frente do rival de extrema-direita, Franck Allisio, que era o candidato da União Nacional e que, por sua vez, esmagou a candidata da direita e do centro. “[Esta] cidade que alguns acreditavam perdida, que alguns acreditavam conquistada pelo Rassemblement National, mostrou esta noite o seu melhor rosto, que era capaz de resistir, que era capaz, mais uma vez, de permanecer unida”, reagiu Payan.

Em Toulouse, o candidato apoiado por partidos de centro-direita, Jean-Luc Moudenc, angariou 53,87% dos votos. O candidato apoiado pela França Insubmissa, François Piquemal, ficou-se pelos 46,13 %.

No cômputo geral, segundo a imprensa francesa, das 288 principais cidades em França, pelo menos 93 foram conquistadas pela direita e 50 pela esquerda. O campo centrista de Emmanuel Macron venceu em 28 cidades, ao passo que a extrema-direita obtém o controlo político de nove cidades.

Estas eleições deverão ser o último teste na política francesas antes das presidenciais marcadas para 2027.

Os eleitores franceses tinham já eleito, há uma semana, a maioria dos autarcas na primeira volta, mas voltaram às urnas este domingo para a última volta destas eleições em 1.500 comunas, incluindo algumas grandes cidades.

Notícia atualizada a 23 de março, às 7h23 com resultados finais das votações