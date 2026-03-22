O chefe do Exército israelita, Eyal Zamir, anunciou este domingo que a operação contra o grupo xiita Hezbollah “apenas começou” e que Israel prepara uma ofensiva prolongada no sul do Líbano, mantendo foco em alvos no Irão.

Num comunicado divulgado este domingo pelo Exército israelita, Eyal Zamir afirma que a frente do Líbano, onde Israel iniciou uma ofensiva terrestre, é por agora secundária, uma vez que os esforços estão no Irão.

“A operação contra a organização terrorista Hezbollah acabou de começar. Depois de concluir a operação no Irão, o Hezbollah ficará sozinho e isolado. Trata-se de uma operação prolongada e estamos preparados para isso”, afirmou o responsável, após aprovação dos planos de atuação no país vizinho.

Nos últimos dias, a ofensiva israelita no Líbano já matou mais de mil pessoas, destruiu dezenas de depósitos de armas e atingiu mais de dois mil alvos, incluindo membros do Hezbollah.

Eyal Zamir referiu que os ataques terrestres e seletivos serão intensificados “de acordo com um plano organizado”, que, disse, visa garantir a segurança de longo prazo do norte de Israel.

Israel forçou a deslocação de centenas de milhares de pessoas para uma faixa de cerca de 45 quilómetros do sul do Líbano, enquanto ataques aéreos continuam em diversas regiões, incluindo a capital, Beirute.

Em 2 de março, o Líbano foi arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, após o movimento xiita libanês Hezbollah — pró-iraniano — ter lançado mísseis contra Israel.

As forças israelitas, em retaliação, têm bombardeado intensamente o sul do Líbano, com forças de artilharia e blindados. Em 16 de março, o Exército israelita anunciou ter iniciado “operações terrestres limitadas e direcionadas” contra o Hezbollah no sul do Líbano.