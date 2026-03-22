Portugal terminou este domingo em quinto lugar a final da estafeta masculina 4×400 metros dos Mundiais de atletismo em pista curta Torun2026, com o tempo de 03.08,34 minutos. Poucas horas depois de terem fixado o recorde nacional em 03.04,75 minutos, Pedro Afonso, Ericsson Tavares, Omar Elkhatib e João Coelho enfrentaram uma final atribulada.

Pedro Afonso, no primeiro percurso, foi empurrado pelo norte-americano Justin Robinson, enquanto Ericsson Tavares foi pisado, tendo mesmo de ser assistido na pista curta polaca.

Os Estados Unidos revalidaram o título, em 03.011,52 minutos, o novo recorde dos campeonatos, impondo-se aos seus antecessores da Bélgica (03.03,29), enquanto a Jamaica caiu do segundo para o terceiro posto (03.05,99).

A anterior melhor marca lusa na estafeta ‘indoor’ remontava a 03 de março de 2024, nos Mundiais disputados em Glasgow, na Escócia, quando Ericsson Tavares, Ricardo Santos, João Coelho e Omar Elkhatib cumpriram o exercício em 03.06,57 minutos.

O quarteto luso tinha terminado a primeira série no segundo lugar, atrás dos Países Baixos (03.04,66) e à frente dos Estados Unidos (03.04,85).