A prova parecia controlada, a penúltima série de tentativas alterou todos os planos. Quando olhava de forma mais atenta para a colombiana Natalia Linares, medalha de bronze nos últimos Mundiais ao Ar Livre e rival no Mundial Universitário que conseguiu ganhar no ano passado, Agate de Sousa enfrentou um inesperado obstáculo quando a italiana Larissa Iapichino, vencedora das últimas duas edições da Liga Diamante, teve o condão de baralhar todas as contas e fazer a marca de 6,84. O ouro da portuguesa estava em risco, o risco da portuguesa valeu-lhe o ouro – com um salto fabuloso até pela pressão extra que ganhara uns minutos antes, Agate de Sousa projetou-se para os 6,92, reassumiu o comando da prova e deixou a transalpina sem contra-resposta apesar de ter melhorado para 6,87. A história estava feita, o comprimento ganhou nova vida.

A história de Portugal na disciplina foi quase interrompida depois da reforma de Naide Gomes, uma super atleta capaz de bater tudo e todas que nos Mundiais de Pista Coberta conseguiu dois ouros, no comprimento em Valência-2008 e no pentatlo em Budapeste-2004, e duas pratas, ambas no comprimento em Moscovo-2006 e Doha-2010, entre um currículo onde só faltou o pódio olímpico. Agate de Sousa, que passou a ser atleta portuguesa em 2024 depois de representar antes São Tomé e Príncipe, onde nasceu, deu uma primeira demonstração de capacidade com a medalha de bronze nos Europeus ao Ar Livre de Roma-2024, confirmou as indicações com o triunfo no Mundial Universitário e assumiu de vez a batuta de Naide com o triunfo nos Mundiais de Pista Curta de Torun. Aos 25 anos, o salto para outro estatuto está definitivamente dado.

[Ouça aqui o comentário de Domingos Castro, presidente da FPA, na Rádio Observador]

“A Naide Gomes é uma referência desde que nasci, desde que comecei no atletismo e antes mesmo de sonhar ir para Portugal. É por isso que, dentro da alegria da vitória, não diria que estou triste mas ainda continuo com o objetivo de chegar aos sete metros em Pista Coberta. Dá-me ainda mais ganas para continuar a trabalhar porque quero esse recorde da Naide [indoor, sete metros], é o meu desejo”, apontou após a conquista do ouro em Torun, naquele que foi um domingo histórico que teria ainda mais duas medalhas para a Seleção com a vitória de Gerson Baldé também no comprimento e a prata de Isaac Nader nos 1.500 metros.

A história começou a ser feita por quem parecia há muito talhada para fazer história mesmo entre um início que não foi propriamente o melhor. Aliás, a primeira experiência que teve no atletismo foi mesmo no peso, com um lançamento nulo. Seguiram-se as provas de velocidade, como os 100 metros, até ao comprimento, com essa nuance de só mais tarde existir a perceção de que o desporto também poderia ser uma atividade profissional e não apenas um complemento. Foi em 2019, quando se mudou para Portugal para estudar e passou a residir no Centro de Alto Rendimento do Jamor onde trabalhava com o ainda recordista nacional do decatlo, Mário Aníbal, que tudo começou a ser levado mais a sério. Em 2020, foi para o Benfica.

6.97m!!????

World Lead ☑️ Agate de Sousa ???????? swept to a World Lead of 6.97m in the women's Long Jump at the World Indoor Tour Madrid! She was 3cm off the indoor Portuguese Record. Irati Mitxelena ???????? was 2nd with a PB of 6.70m, while Khaddi Sagnia ???????? got 3rd with 6.67m. pic.twitter.com/Uj4fpoOnMv — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 6, 2026

O futuro académico, esse, teve sempre bem presente a influência dos pais. Começou a tirar a licenciatura de Economia, como o pai, está agora a ponderar passar para Gestão, como mãe. Agate de Sousa ainda concilia os estudos com o desporto mas a inspiração de Naide Gomes, também ela originária de São Tomé e Príncipe, e o aparecimento de grandes resultados internacionais fizeram com que o comprimento desse o salto para as suas prioridades. As referências estão lá, os aspetos em que pode melhorar estão lá, os objetivos estão lá, os resultados estão lá – mesmo ganhando agora com 6,92, depois de já ter feito 6,97 no Meeting de Madrid no mês passado, naquela que continua a ser a melhor marca do ano depois de um 2025 atípico.

Agate de Sousa ???????? is the World Indoor Long Jump Champion!!???????? She produced a best effort of 6.92m to win her first major global title, beating Larissa Iapichino ???????? who jumped 6.87m in the last round to take Silver, also her first medal at the global level. Natalia Linares ????????… pic.twitter.com/WO1Cb1V6wP — Track & Field Gazette (@TrackGazette) March 22, 2026

Após uma passagem discreta pelo Jogos Olímpicos de Paris em 2024, com uma arreliadora lesão a condicionar toda a preparação e a ter impacto no rendimento (não conseguiu a qualificação para a final), a atleta não foi além de uma sexta posição nos Mundiais ao Ar Livre e acabou por regressar ao “seu” Benfica – é uma fervorosa adepta do clube, indo sempre que pode ao Estádio da Luz ver os jogos do futebol – depois de um ano como atleta individual. Dominadora em termos de Campeonatos de Portugal, a atleta com tanto de tímida em termos públicos como de obsessiva no treino é uma das figuras queridas do circuito na disciplina, perdendo horas a fio a rever imagens dos seus saltos para tentar corrigir posturas e movimentos.

Estamos orgulhosos ???????? ???? Ouro para Agate Sousa (salto em comprimento) ???? prata para Isaac Nader (1500m em pista curta), no Campeonato do Mundo de Atletismo! pic.twitter.com/EiEIzHUjA3 — SL Benfica (@SLBenfica) March 23, 2026

“Tenho um sentimento de enorme alegria porque este é o meu primeiro título a nível mundial, na minha primeira grande competição indoor. Estou, realmente, muito feliz. Tenho de festejar mais, não é? Eu guardo muito as emoções mas estou realmente feliz por ser campeã do mundo. Durante a prova tentei manter-me o mais calma possível. Ainda estou numa fase em que me estou a conhecer melhor, antes pensava muito em responder às outra”, comentou depois da conquista do primeiro ouro nacional em Torun-2026.