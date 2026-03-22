O Presidente da República felicitou Gerson Baldé, que conquistou o título de campeão do mundo do salto em comprimento em pista coberta, em Torun, na Polónia, destacando um “concurso cheio de emoção até ao final”. António José Seguro também deu os parabéns a Isaac Nader pela obtenção da medalha de prata na prova dos 1.500 metros e Agate Sousa pela conquista do título mundial do salto em comprimento.

“Em mais um concurso cheio de emoção até ao final, Gerson Baldé conquistou o título mundial do salto em comprimento em pista coberta, com um magnífico último salto para a história, bateu o recorde nacional e fez, novamente, a bandeira nacional subir ao lugar mais alto do pódio nestes mundiais disputados em Torún, na Polónia”, saudou António José Seguro, numa nota na página oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado reiterou as suas saudações “não só aos três atletas medalhados e cuja prestação muito honra os portugueses e enobrece o desporto nacional, mas também à Federação Portuguesa de Atletismo e a todos os que representaram Portugal nestes mundiais”.

O português Gerson Baldé conquistou o título de campeão do mundo do salto em comprimento em pista coberta, em Torun, na Polónia, com os 8,46 metros do novo recorde nacional, na sua sexta e última tentativa.

Gerson Baldé, de 26 anos, ‘voou’ para 8,46 metros para decidir a final, para destronar o italiano Mattia Furlani, que desceu do ouro para a prata, com 8,39, enquanto o bulgaro Bozhidar Sarâboyukov terminou em terceiro, com 8,31.

Após ter sido quarto nos Europeus ‘indoor’ Apeldoorn2025, o algarvio, natural de Albufeira, conquistou a medalha de ouro com a melhor marca do ano, depois de ter chegado a Torun com a terceira (8,32 do anterior recorde nacional, conseguido já este ano).

O atleta do Sporting, clube ao qual regressou depois de seis anos no Benfica, conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal no salto em comprimento masculina, disciplina em que Carlos Calado tinha arrebatado o bronze em Lisboa2001.

Portugal conquistou pela primeira vez três medalhas numa edição dos Mundiais ‘indoor’, duas de ouro, ambas no comprimento, por Baldé e Agate Sousa, e a prata de Isaac Nader, nos 1.500 metros.

O histórico nacional aumenta para 20 ‘metais’, sete das quais de ouro.