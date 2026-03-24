Acompanhe o nosso liveblog sobre tensões internacionais

Mais de 280 infraestruturas de saúde e 94 ambulâncias no Irão foram alvos da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, em curso desde 28 de fevereiro, indicou esta terça-feira o Crescente Vermelho iraniano.

De acordo com o saldo apresentado pelo presidente do Crescente Vermelho Iraniano, Pirhossein Kolivand, mais de 82.417 infraestruturas civis foram danificadas ou destruídas em bombardeamentos desde o início da ofensiva.

Especificamente, 281 unidades de saúde, incluindo hospitais, clínicas e farmácias, foram atacadas, além de 17 centros do Crescente Vermelho e 94 ambulâncias e veículos de resgate que foram atingidos por obuses.

As autoridades iranianas deram conta, no seu último balanço, de mais de 1.500 mortos na ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, embora a organização não-governamental norte-americana Human Rights Activists in Iran tenha elevado o número para mais de 3.000 vítimas mortais.

A guerra no Médio Oriente teve início em 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques coordenados contra o território iraniano.

Em resposta, o Irão tem lançado mísseis e drones contra Israel e alvos estratégicos nos países vizinhos, além de manter o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do fornecimento mundial de petróleo.