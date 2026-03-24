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Secretário-geral da JSD João Pedro Luís anuncia candidatura à liderança da "jota"

Este artigo tem mais de 6 meses

Candidato à liderança da JSD promete substituir João Pedro Louro com maior ligação à juventude portuguesa. O próximo líder será eleito no 29º Congresso Nacional, ainda sem data definida.

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O próximo líder irá substituir no cargo o deputado João Pedro Louro, que foi eleito líder da JSD em junho de 2024 com 81% dos votos

Facebook/ João Pedro Luís

O próximo líder irá substituir no cargo o deputado João Pedro Louro, que foi eleito líder da JSD em junho de 2024 com 81% dos votos

Facebook/ João Pedro Luís

O atual secretário-geral da Juventude Social-Democrata (JSD), João Pedro Luís, vai ser candidato à liderança desta estrutura, que decidirá a data do congresso eletivo no próximo fim de semana.

João Pedro Luís foi cabeça de lista do PSD pelo círculo eleitoral de Portalegre nas legislativas de 2022, ainda durante a direção de Rui Rio, e mandatário nacional da juventude do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, quando este foi eleito presidente do PSD em 2022.

Em comunicado e nas redes sociais, João Pedro Luís, 24 anos, anunciou a sua candidatura, que terá como slogan “A Força do Futuro”.

“Quero uma JSD com convicções e posições firmes, uma JSD verdadeiramente jovem e que esteja mesmo ligada à juventude portuguesa, na educação, na habitação, na coesão social e territorial, nos desafios da Inteligência Artificial e na segurança”, afirma, dizendo querer uma “jota” “com fibra, com chama” e “uma nova atitude”.

O estudante universitário concorre à presidência da organização depois vários anos de percurso nas estruturas da JSD.

O Conselho Nacional da JSD vai reunir-se no próximo sábado em Alcochete (distrito de Setúbal), para aprovar a marcação do 29.º Congresso Nacional.

A JSD elege os seus líderes em congresso e as candidaturas podem ser apresentadas até à reunião magna.

O próximo líder irá substituir no cargo o deputado João Pedro Louro, que foi eleito líder da JSD em junho de 2024 com 81% dos votos.

João Pedro Louro foi candidato único à presidência da JSD e só cumpriu um mandato de dois anos, uma vez que não se podia recandidatar depois de atingir a idade limite de 30 anos para militar nesta estrutura.

Antes dele, presidiram à estrutura jovem do PSD Alexandre Poço, atual vice-presidente da bancada social-democrata, e Margarida Balseiro Lopes, que ocupa o cargo de ministra da Cultura, Juventude e Desporto no XXV Governo Constitucional.

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