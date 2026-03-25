A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira aditamentos e novos contratos com a Sociedade Lisboa (SRU) e a Gebalis que representam um reforço de 128 milhões de euros para requalificar casas, centros de saúde, escolas e creches, espaço público e renda acessível.

As quatro propostas discutidas e aprovadas na reunião pública da Câmara Municipal de Lisboa (CML) incluem aditamentos aos contratos de mandato com a SRU e com a Gebalis, e novos contratos no âmbito dos programas Equipamentos e Habitação.

No caso da proposta relativa à SRU, aprovada com os votos contra de BE e PCP, a abstenção do Chega e do Livre e a votação por pontos variável do PS, estão previstos aditamentos aos contratos num valor total superior a 78,3 milhões de euros.

Estes aditamentos fundamentam-se, segundo o vereador do Urbanismo, Vasco Moreira Rato (independente, indicado pelo PSD), na conclusão de projetos que permitiram definir valores reais de obra, revisão de valores após concursos desertos, ou atrasos imputáveis a entidades terceiras.

Relativamente à Gebalis, que gere os bairros municipais, uma das propostas prende-se com a manutenção, reparação e modernização de elevadores, com um reforço de 1,1 milhões de euros, aprovada com a abstenção do Livre e do Chega e os votos favoráveis das restantes forças políticas.

No total das três propostas relativas à Gebalis — as restantes duas foram aprovadas com a abstenção do Chega — está previsto um reforço de verbas superior a 9,1 milhões de euros, com vista a reforçar o financiamento de obras diversas.

Os vereadores da oposição consideraram que se tratam de verbas insuficientes para colmatar todos os problemas identificados nos bairros municipais e sinalizaram a ausência de informação adicional para acompanhar as propostas, entre as quais os relatórios de execução das verbas anteriormente aprovadas.

As propostas serão agora submetidas à Assembleia Municipal.