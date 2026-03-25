Acompanhe o nosso liveblog sobre a guerra no Médio Oriente
O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, agradeceu esta quarta-feira ao homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, a posição de condenação da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, classificando-a como “louvável”.
Numa mensagem publicada em farsi e turco nas redes sociais, Pezeshkian elogiou “a firme posição” de Erdogan contra o que descreveu como o “agressivo regime sionista”.
O chefe de Estado iraniano destacou ainda o papel da Turquia, afirmando que “a nação irmã” tem demonstrado solidariedade com o mundo ao longo de vários anos, acrescentando que ambos os países continuarão a trilhar “um caminho glorioso”.
O Presidente turco tem criticado a ofensiva lançada pelos Estados Unidos e por Israel, iniciada a 28 de fevereiro, em plena fase de negociações entre Washington e Teerão para um novo acordo nuclear.
O conflito intensificou-se após a resposta iraniana, que incluiu ataques contra território israelita e contra interesses norte-americanos no Médio Oriente, nomeadamente bases militares na região.
Também foram registados incidentes com mísseis intercetados no espaço aéreo da Turquia, país que integra a NATO.
Os projéteis atribuídos ao Irão, pelo menos três desde o início do conflito, foram neutralizados por elementos de defesa aérea e antimíssil da NATO posicionados no Mediterrâneo Oriental.
No mesmo dia em que foi intercetado o terceiro míssil, a 13 de março, Erdogan garantiu que se recusava a permitir que a Turquia fosse arrastada para uma guerra por “provocações”.
“[Queremos] Impedir que o nosso país seja arrastado para este inferno é a nossa prioridade número um”, afirmou na ocasião.
“Estamos a agir com extrema cautela perante as conspirações, armadilhas e provocações que visam arrastar o nosso país para a guerra”, disse ainda o chefe de Estado turco, prometendo uma resposta “apropriada e ponderada”.