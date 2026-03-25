A PSP deteve dez pessoas esta quarta-feira na Alta de Lisboa, na freguesia de Santa Clara, numa operação de combate ao tráfico de droga, comunica a mesma força policial.

A operação da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Lisboa permitiu deter nove homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 44 anos, “por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, e cumprir “14 mandados de busca domiciliários na Alta de Lisboa e Camarate”, refere a PSP.

Os suspeitos foram abordados e intercetados pelas autoridades na via pública, sendo que quatro das dez pessoas detidas foram apanhadas em flagrante delito.

Além das dez detenções, na operação foram apreendidas 650 doses de cocaína, 112 doses de haxixe, 140 doses de heroína, 5.200 euros em numerário, quatro armas de fogo, “dezenas de munições de vários calibres”, uma soqueira, dois cofres e “diverso material associados à atividade de tráfico”, revela a PSP em comunicado.

Os arguidos foram, entretanto, levados para as celas do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, onde aguardam até serem presentes a primeiro interrogatório judicial.