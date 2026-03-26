Os Açores contabilizavam, em fevereiro, 5.298 beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), menos 1.219 do que em idêntico mês de 2025, informou esta quinta-feira o Governo Regional, que destaca a “contínua trajetória de redução” deste indicador.

Segundo dados avançados esta quinta-feira pelo executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM, em fevereiro de 2026 registavam-se na região “um total de 2.329 titulares/agregados familiares e 5.298 beneficiários de RSI“.

“Comparativamente ao mês anterior, verifica-se uma diminuição de 44 titulares/agregados familiares e de 56 beneficiários, confirmando a tendência sustentada de redução deste apoio social”, acrescenta.

Já numa análise homóloga, entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, “observa-se uma diminuição expressiva de 1.219 beneficiários, o que corresponde a um decréscimo de 18,7%“.

A secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, citada na nota, destaca a “contínua trajetória de redução dos indicadores do Rendimento Social de Inserção (RSI) na Região Autónoma dos Açores, conforme os dados mais recentes relativos ao mês de fevereiro de 2026”.

Para a governante, “a evolução destes indicadores demonstra uma redução consistente das situações de maior fragilidade social, refletindo o trabalho contínuo de acompanhamento das famílias e de promoção da sua integração ativa na sociedade”.

O executivo adianta na nota que entre 2022 e 2025, foram iniciados 1.272 processos de fiscalização, “dos quais 840 revelaram irregularidades, relacionadas, nomeadamente, com omissão ou alteração de rendimentos, alterações na composição do agregado familiar, incumprimento de obrigações junto da Agência para a Qualificação e Emprego ou situações de não comparência após notificação”.

Os resultados “refletem também o reforço dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização das prestações sociais, garantindo que o RSI chega a quem efetivamente dele necessita”, referiu Mónica Seidi.