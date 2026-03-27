Uma grávida residente no Barreiro deu à luz, esta manhã, no estacionamento do hospital de Santa Maria, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto de fonte conhecedora do caso. A mulher tinha uma indução de parto agendada para as 9 horas desta sexta-feira no hospital do Barreiro mas, duas horas antes, entrou em trabalho de parto. A essa hora, a urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital do Barreiro estava encerrada.

A grávida, identificada como G.B. pelos bombeiros voluntários da Moita (que fizeram um transporte) acabou por ser encaminhada, pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, a cerca de 40 quilómetros de distância. “A expulsão do bebé ocorreu já no perímetro do hospital de Santa Maria”, diz a mesma fonte, pelas 8h40. Tanto a mulher como o bebé estão bem de saúde.

Segundo os bombeiros voluntários da Moita, a mulher tinha um parto induzido para o hospital do Barreiro às 9h desta sexta-feira. “Mas a vida não quer saber de marcações”, recorda a corporação de bombeiros da Moita, numa publicação no Facebook. No entanto, em resposta ao Observador, a Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, que abarca o hospital do Barreiro, desmente que o parto estivesse agendado para esta sexta-feira. “A Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho informa que ao dia de hoje, 27 de março de 2026, não está agendado/programado qualquer indução de trabalho de parto e/ou cesariana; pelo que a informação veiculada não corresponde à verdade dos factos”.

A verdade é que, pelas 7h desta sexta-feira, a mulher entrou em trabalho de parto, tendo sido encaminhada para o Santa Maria.

“Fomos acionados às 7h08. Quando chegámos lá o parto estava iminente”, diz à Rádio Observador o comandante dos Bombeiros Voluntários da Moita, Pedro Ferreira. A essa hora, e como frequentemente acontece, a urgência de Ginecologia/Obstetrícia do hospital do Barreiro encontrava-se encerrada. Aliás, este serviço de urgência vai manter-se encerrado durante toda esta sexta-feira e até às 8 horas deste sábado.

Recorde-se que esta urgência vai encerrar definitivamente a 15 de abril, passando a concentrar-se o atendimento urgente e emergente na urgência centralizada de Ginecologia/Obstetrícia no hospital Garcia de Orta, em Almada.

Pedro Ferreira adianta que a mulher acabou por ser encaminhada para Lisboa por “indisponibilidade do hospital do Barreiro e de Almada”. Fica por esclarecer, no entanto, por que razão esta grávida não foi encaminhada para o Garcia de Orta, que tinha a urgência de Obstetrícia aberta.

INEM explica que hospitais da margem sul não tinham vagas ou estavam com constrangimentos

O INEM esclareceu, entretanto, que relativamente ao encaminhamento hospitalar, “a grávida foi referenciada para o Hospital de Santa Maria, uma vez que as unidades hospitalares da margem sul se encontravam sem vagas ou com constrangimentos nos respetivos blocos de partos”. O INEM explica, numa resposta enviada ao Observador , que o pedido de socorro foi recebido no CODU às 07h05, referente a uma grávida com 39 semanas de gestação, com cerca de 30 anos, na zona do Vale da Amoreira.

“Às 07h08 foram acionados os Bombeiros Voluntários da Moita, que às 07h27 transmitiram ao CODU a avaliação da situação: grávida estável, com 39 semanas e 3 dias, rutura de bolsa ocorrida cerca da s 01h00, com presença de mecónio – situação que sugere necessidade de avaliação por neonatologia – e contrações com intervalo inferior a 5 minutos”, sublinha o INEM, acrescentando que “face à evolução do quadro clínico, foi acionada a VMER do Barreiro”.

Agente da PSP foi abalroado ao auxiliar bombeiros

Na sequência deste transporte da grávida para Lisboa, um agente da PSP que seguia numa mota de serviço foi atingido por um carro junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e sofreu alguns ferimentos, adiantou o Correio da Manhã e confirmou o Observador.

Segundo explicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o agente estava a auxiliar esta ambulância no desembaraçamento do trânsito, na qual seguia a grávida proveniente do Hospital do Barreiro em situação de trabalho de parto.

O agente sofreu alguns ferimentos e foi ainda assistido por uma ambulância no local, tendo entretanto sido transportado para o hospital. A mesma fonte policial referiu não ter ainda dados sobre a extensão de ferimentos.

A PSP está a fazer diligências no local para perceber os contornos do acidente, tendo já encontrado algumas testemunhas que terão assistido à ocorrência.

Nota: notícia atualizada às 14h30 com resposta do hospital do Barreiro e do INEM