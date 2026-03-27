A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) alertou esta sexta-feira para o estado de degradação das instalações da 2.ª Esquadra de Investigação Criminal no Porto, destacando graves condições de segurança, saúde e dignidade.

Em comunicado, a ASPP/PSP informa ter enviado na quinta-feira uma exposição formal ao Comandante Metropolitano da PSP do Porto a manifestar preocupação com as graves condições de trabalhos verificadas no Edifício Rainha Santa Isabel, na freguesia do Bonfim.

No entendimento da ASPP/PSP, o edifício já não reúne as condições mínimas de segurança, saúde e dignidade para o exercício da função policial.

“É importante recordar que a anterior sede da 1.ª Divisão abandonou o local precisamente por este motivo, o que torna incompreensível e inaceitável que a 2.ª Esquadra de Investigação Criminal ali permaneça em funcionamento”, destaca a Associação.

Perante, o que a ASPP/PSP considera ser uma dualidade de critérios dentro da mesma instituição, questionou o Comando Metropolitano sobre a razão desta manutenção num edifício já considerado inadequado.

A Associação questionou também os fundamentos que justificam esta diferença de tratamento entre polícias e quais as medidas concretas e prazos previstos para resolver esta situação com a urgência necessária.

“Não podemos aceitar que existam profissionais a trabalhar em instalações que a própria hierarquia reconheceu como impróprias”, sublinha a ASPP/PSP.