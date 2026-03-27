A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta sexta-feira a operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026”, reforçando a visibilidade nos grandes centros urbanos e a segurança rodoviária, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

No período da Páscoa, a PSP vai promover ações junto da população mais idosa e tem preparado um plano de contingência para agilizar o controlo de segurança nos aeroportos.

No âmbito da operação, que vai decorrer até dia 6 de abril em todo o território nacional, a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva, a par da fiscalização de comportamentos de risco, com especial incidência nas principais causas da sinistralidade.

No ano passado, no decorrer da operação, a PSP registou, na sua área de responsabilidade, 1.424 acidentes, dos quais resultaram 22 feridos graves e 413 feridos ligeiros.

A operação da PSP assenta em quatro pilares: visibilidade, proximidade, proatividade e prevenção criminal, segurança rodoviária, segurança na posse e utilização de artigos de pirotecnia e segurança da aviação civil, controlo de estrangeiros e da fronteira aérea.

No âmbito da operação, a PSP vai apostar nas zonas de maior afluência de pessoas, com especial destaque nos grandes centros urbanos, nomeadamente zonas comerciais, turísticas e em interfaces de transportes públicos.

Vai igualmente dar atenção à segurança e vigilância junto de centros de diversão noturna dada a possibilidade de aumento de movimentações de jovens estudantes devido às interrupções de atividade letiva.

A PSP vai também desenvolver ações de alerta e sensibilização dirigidas à população sénior, no âmbito da prevenção de burlas, furtos e roubos, promovendo a adoção de medidas de autoproteção.

No que diz respeito ao controlo e segurança das fronteiras aéreas, na segurança aeroportuária, a PSP indica que os pontos críticos mais preocupantes prendem-se com a pressão nos aeroportos com maior tráfego internacional, especificamente Lisboa e Faro.

Por isso, a PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiros (UNEF), “preparou um plano de contingência com o objetivo de garantir que o tempo médio de espera seja o mais baixo possível, sem descurar a segurança e a resiliência” das fronteiras.

A PSP adianta que está previsto um reforço de 30 polícias com formação de Guarda de Fronteira no Aeroporto de Lisboa, 15 polícias no Aeroporto de Faro e a ativação de uma nova zona de controlo fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), maximizando o controlo manual com mais 10 postos.

A força de segurança anunciou também a manutenção das posições de controlo abertas e uma forte coordenação operacional com a ANA — Aeroportos, com a AIMA e com a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros.

A operação Páscoa em Segurança da PSP conta ainda com uma campanha de informação/sensibilização nas redes sociais (Facebook, Instagram e X), com conselhos de segurança integrados em cada um dos pilares da operação.