Os supermercados canadianos estão a retirar embalagens de leite das suas prateleiras devido à possível presença de pedaços de vidro nos produtos das marcas Farmers, Québon e Natrel, da Agropur, a maior cooperativa de laticínios do país, noticiou a emissora canadiana CBC.

A recolha de stock foi solicitada pela própria cooperativa e abrange estabelecimentos comerciais na Nova Escócia — onde é industrializado o leite —, na Ilha do Príncipe Eduardo e no Quebec, sendo que houve um produto da Natrel que foi distribuído em todo o território, acrescenta a emissora.

A decisão “surge na sequência de uma investigação desencadeada por uma queixa de um consumidor, que identificou um potencial risco da presença de material semelhante a vidro em certos produtos”, revela a cooperativa em comunicado, acrescentando que, de seguida, “notificou a Agência Canadiana de Inspeção de Alimentos (CFIA) sobre a situação e cooperará estreitamente com esta nas próximas etapas”.

O Governo canadiano apelou à população para que “verifique se tem” algum dos seis produtos em causa e para que “não consuma, use, venda ou os distribua”. No caso de terem algum dos seis leites mencionados, a tutela diz que “devem ser descartados ou devolvidos ao local onde foram comprados”. A CFIA não exclui, por enquanto, a possibilidade de virem a ser “recolhidos outros produtos”.

Para já, a cooperativa garante que a “situação está agora sob controlo” e que continuará uma “investigação interna para determinar se é necessário implementar medidas adicionais”.