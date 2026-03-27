Três dos 10 detidos na terça-feira por suspeita de tráfico de droga no âmbito de uma operação realizada na Alta de Lisboa, na freguesia de Santa Clara, ficaram em prisão preventiva, disse à Lusa fonte da PSP.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) indicou também que após serem presentes a tribunal na quinta-feira, outros três detidos ficaram obrigados a apresentações diárias, dois a apresentações semanais e outros dois com termo de identidade e residência.

Os detidos, nove homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 44 anos, foram detidos na última terça-feira, quatro dos quais em flagrante delito, durante uma operação policial na qual foram cumpridos 14 mandados de busca domiciliárias na Alta de Lisboa e Camarate (no concelho de Loures).

No âmbito das buscas, foram apreendidas 650 doses de cocaína, 112 de haxixe, 140 de heroína, 5.200 euros em numerário, três espingardas de calibre 12, uma pistola, dezenas de munições de vários calibres, uma soqueira, dois cofres e diverso material associado à atividade de tráfico de droga.