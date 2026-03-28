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O presidente do Chega afirmou esta sexta-feira que “já é tempo” do ex-Presidente da República Cavaco Silva “parar com coisas esotéricas” e “assumir a própria responsabilidade” no estado a que o país chegou, recusando ser culpa do Chega.

“Eu acho que já é um bocadinho o tempo do professor Cavaco Silva parar com estas coisas esotéricas, assumir a sua própria responsabilidade e a responsabilidade dos dois partidos que governaram Portugal. Não foi o Chega, foi o PS, foi o PSD”, afirmou André Ventura, à margem de uma visita à 17ª edição da Qualifica — Feira da Educação, Formação e Juventude.

Ventura comentava um ensaio do também ex-primeiro-ministro, publicado esta sexta-feira no jornal Expresso, em que este, numa análise “claramente negativa” ao espírito reformista das principais forças políticas atuais, refere que o líder do Chega “procura enganar e iludir os portugueses através de uma gritaria de pretensas ‘verdades'”.

Cavaco Silva escreve, quanto ao Chega, que “trata-se de uma força política desprovida de uma ideologia minimamente coerente que tem revelado uma óbvia impreparação técnica para falar de políticas para o progresso do país e que tem como marca distintiva a retórica da confrontação e o discurso teatral do ódio, do insulto, da calúnia e da mentira”.

“Eu já estou habituado a que o professor Cavaco Silva faça este tipo de análise, de que o Chega é uma ameaça ao PSD, de que o Chega vai ficar no controle do país se não se fizer nada, de que há aqui uma ameaça sobre o sistema democrático”, disse André Ventura.

E questionou: “Quem é que permitiu que o cabaz alimentar chegasse a estes valores? Foi o Chega? Não foi. Foi o partido a que pertence o professor Cavaco Silva, o PSD. Quem é que permitiu desbaratar o dinheiro que veio da União Europeia durante os anos 80, 90, 2000, e que as pessoas ficassem cada vez mais pobres e Portugal seja esta sexta-feira, como ele próprio diz, um país relativamente pobre? Quem é que foi 10 anos primeiro-ministro? Não fui eu. Quem é que foi Presidente da República? Não foi o André Ventura, foi o professor Cavaco Silva”.

O líder do Chega deixou ainda um desafio a Cavaco Silva, lembrando o igualmente ex-primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro: “Os jovens estavam com o Sá Carneiro, como esta sexta-feira estão com o Chega e estão connosco. Aliás, (…) eu desafio o professor Cavaco Silva a vir aqui à Qualifica no Porto e a ver a reação destes jovens perante ele“, apontou.

Segundo o líder do Chega, “cansa um bocadinho, vermos o país a degradar-se cada vez mais com o governo do PS ou com o governo do PSD e ver estas figuras que se acham acima dos outros e que acham que a responsabilidade é do Chega, sem o Chega nunca ter governado o país”.