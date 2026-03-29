O ministro do Interior de França ligou o atentado frustrado contra o Bank of America, em Paris, este sábado, à guerra no Médio Oriente, apontando semelhanças com operações realizadas noutros países europeus e reivindicadas por um pequeno grupo.

Este sábado, as autoridades francesas detiveram um menor que tinha acabado de deixar um engenho explosivo artesanal junto das instalações do Bank of America, no centro da capital francesa. A detenção ocorreu por volta das 2:30 (hora de Lisboa) em frente ao banco.

O engenho encontrado era composto por um bidão de cinco litros de líquido, provavelmente hidrocarboneto, uma carga de 650 gramas de pólvora explosiva e um sistema de ignição, indicou uma fonte à agência noticiosa France-Presse. Segundo a AFP, a investigação do incidente está a ser conduzida pelo departamento antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris.

Este domingo, em entrevista à televisão privada francesa BFMTV, o ministro Laurent Nuñez disse que o incidente lhe fazia lembrar “ações semelhantes que ocorreram noutros países europeus”, como os Países Baixos, nos últimos dias.

“Estou a estabelecer uma ligação com as ações realizadas nos países vizinhos […] que foram bem-sucedidas” e foram seguidas de “reivindicações de responsabilidade por parte de um pequeno grupo que fez referência ao conflito”, afirmou.

Desde esta manhã que se investiga a possibilidade de uma ação de intermediários iranianos, na sequência da sucessão de incêndios e explosões que, nas últimas semanas, atingiram alvos americanos, israelitas ou judeus na Europa. No início do mês, uma explosão danificou uma sinagoga na cidade belga de Liège. Dias depois, uma sequência de ataques nos Países Baixos: primeiro um incêndio numa sinagoga no centro de Roterdão, depois uma explosão numa escola judaica em Amesterdão.

Há duas semanas, também na Noruega uma explosão junto à embaixada dos EUA na capital, Oslo, levou à detenção de três irmãos noruegueses, na casa dos 20 anos, com ligações ao Iraque, segundo a polícia norueguesa. Nesse caso, a explosão foi causada por um engenho improvisado que foi colocado à entrada do edifício, resultando em danos menores e sem registo de feridos.

A ofensiva no Irão coordenada entre os Estados Unidos e Israel completa um mês. A guerra resultou em ataques iranianos contra alvos militares e estratégicos em diversos países aliados de Washington no Médio Oriente.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que, para dar espaço às negociações, adiou até 6 de abril o ultimato dado ao Irão para desbloquear o estreito de Ormuz, ameaçando, caso contrário, destruir as suas centrais elétricas.