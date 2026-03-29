Um homem foi encontrado morto este domingo junto a um armazém na Amadora, sentado numa cadeira, avançou a CNN Portugal e confirmou o Observador junto de fonte oficial da PSP.

O alerta foi dado por moradores e, pelas 15h02, dois elementos do corpo dos Bombeiros Voluntários da Amadora chegaram ao local e encontraram o homem em condição de sem abrigo, com cerca de 40 anos, sentado numa cadeira e sem sinais de vida.

A PSP garante ao Observador que não há indício de crime, mas não existe ainda uma causa de morte confirmada.