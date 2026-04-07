O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) falou na noite de segunda-feira com os quatro astronautas que, pouco antes, tinham estado a observar o lado oculto da lua — atingindo o ponto mais distante da Terra alguma vez alcançado por um humano. “Vocês fizeram história e deixaram toda a América verdadeiramente orgulhosa”, disse-lhes Donald Trump.

O plano da NASA corresponderá ao apelo lançado pelo Republicano ainda no seu primeiro mandato, quando manifestou a intenção ambiciosa de colocar, novamente, astronautas americanos na lua e instalar lá uma base de longo prazo. “Desta vez não vamos só colocar a nossa bandeira e deixar pegadas. Estabeleceremos uma base para eventual missão a Marte”, disse em 2017, como recuperou agora o New York Times.

A perspetiva é que só daqui a vários anos seja possível que outra missão da Artemis seja agendada para colocar astronautas, novamente e passado tanto tempo, na lua. O próprio Trump reconheceu que essas missões podem acontecer só após o fim do seu segundo mandato.

Ainda assim, disse na conversa de 12 minutos com os astronautas que os EUA vão “fazer muitas viagens” no espaço e os tripulantes irão “finalmente fazer toda a grande viagem a Marte”. Sem falar sobre temas que têm preenchido as duas declarações públicas — como a guerra no Irão ou a relação com outros países — Trump até mencionou o Canadá sem manifestar qualquer animosidade.

“Nós gostamos do nosso vizinho”, chegou a dizer, de olho no astronauta canadiano que acompanha os outros três colegas americanos. Durante a chamada, partilhada nas redes sociais da Casa Branca e da NASA, via-se uma bandeira dos EUA junto a uma bandeira do Canadá. “Eu falei com uma pessoa muito especial que deve conhecer, o Wayne Gretzky [jogador de hóquei no gelo], o ‘grande’ [alcunha pelo qual era conhecido]. (…) Eu falei com o seu primeiro-ministro e muitos outros amigos que tenho no Canadá, eles estão muito orgulhosos de si”,

Habituado a falar mais, Donald Trump não foi protagonista da conversa e ouviu os astronautas responderem às suas curiosidades sobre a viagem. “A vossa missão abre caminho para o regresso dos EUA à superfície lunar muito em breve”.

???? LIVE FROM SPACE: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight ???????? HISTORIC! "Your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

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