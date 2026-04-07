O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) falou na noite de segunda-feira com os quatro astronautas que, pouco antes, tinham estado a observar o lado oculto da lua — atingindo o ponto mais distante da Terra alguma vez alcançado por um humano. “Vocês fizeram história e deixaram toda a América verdadeiramente orgulhosa”, disse-lhes Donald Trump.

O plano da NASA corresponderá ao apelo lançado pelo Republicano ainda no seu primeiro mandato, quando manifestou a intenção ambiciosa de colocar, novamente, astronautas americanos na lua e instalar lá uma base de longo prazo. “Desta vez não vamos só colocar a nossa bandeira e deixar pegadas. Estabeleceremos uma base para eventual missão a Marte”, disse em 2017, como recuperou agora o New York Times.

A perspetiva é que só daqui a vários anos seja possível que outra missão da Artemis seja agendada para colocar astronautas, novamente e passado tanto tempo, na lua. O próprio Trump reconheceu que essas missões podem acontecer só após o fim do seu segundo mandato.

“Vou ter de inventar novos adjetivos”. Após volta pelo lado oculto da Lua, astronautas da Artemis II começam (longo) caminho até à Terra

Ainda assim, disse na conversa de 12 minutos com os astronautas que os EUA vão “fazer muitas viagens” no espaço e os tripulantes irão “finalmente fazer toda a grande viagem a Marte”. Sem falar sobre temas que têm preenchido as duas declarações públicas — como a guerra no Irão ou a relação com outros países — Trump até mencionou o Canadá sem manifestar qualquer animosidade.

“Nós gostamos do nosso vizinho”, chegou a dizer, de olho no astronauta canadiano que acompanha os outros três colegas americanos. Durante a chamada, partilhada nas redes sociais da Casa Branca e da NASA, via-se uma bandeira dos EUA junto a uma bandeira do Canadá. “Eu falei com uma pessoa muito especial que deve conhecer, o Wayne Gretzky [jogador de hóquei no gelo], o ‘grande’ [alcunha pelo qual era conhecido]. (…) Eu falei com o seu primeiro-ministro e muitos outros amigos que tenho no Canadá, eles estão muito orgulhosos de si”,

Habituado a falar mais, Donald Trump não foi protagonista da conversa e ouviu os astronautas responderem às suas curiosidades sobre a viagem. “A vossa missão abre caminho para o regresso dos EUA à superfície lunar muito em breve”.

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