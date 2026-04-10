O Benfica fechou o primeiro semestre de 2025/26 com um resultado líquido positivo de 29 milhões de euros (ME) nas contas individuais do clube, abaixo dos 34,6 milhões de euros do período homólogo do exercício anterior, anunciaram esta sexta-feira os ‘encarnados’.

“Esta variação é influenciada pela aplicação do método de equivalência patrimonial (MEP), com destaque para a apropriação do resultado semestral da SAD na percentagem detida pelo clube, pelo menor impacto do reconhecimento do rendimento associado à transferência do futebol feminino para a SAD, e pelos gastos incorridos com o processo eleitoral”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial das ‘águias’ na Internet.

No período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2025, e excluindo aqueles três fatores, o Benfica teve um resultado operacional de 6,7 milhões de euros, contra os 6,3 milhões de euros do semestre inaugural da temporada passada.

Esse aumento de 6% é explicado pela subida dos rendimentos operacionais, de 35,8 milhões de euros para 36,8 milhões de euros, refletindo os melhores registos do clube num primeiro semestre em quotização (12,4 ME) e merchandising (11,5 ME), com variações de 12% e 5%, respetivamente, enquanto os royalties de utilização da marca Benfica totalizaram 8,8 milhões de euros (-9%), devido à diminuição dos proveitos da SAD, gestora do futebol sénior masculino e feminino ‘encarnado’.

Os gastos operacionais foram de 30 milhões de euros, acima dos 29,4 milhões de euros de 2024/25, sendo que a transferência definitiva do direito de exploração do futebol feminino para a SAD teve um impacto de 0,4 milhões de euros nos seis meses em análise, longe dos 2,5 ME contabilizados no período homólogo anterior.

O Benfica estimou ainda em 3,2 milhões de euros os encargos associados à realização das eleições dos órgãos sociais das ‘águias’ para o quadriénio 2025-2029, as mais participadas de sempre num clube desportivo a nível mundial, nas quais o presidente Rui Costa foi reeleito em novembro do ano passado, ao derrotar o gestor João Noronha Lopes na segunda volta.

O ativo cresceu de 90,3 milhões de euros para 122,6 milhões de euros, numa variação menos dilatada no passivo, de 81,3 milhões de euros para 85,3 milhões de euros, ao passo que os fundos patrimoniais chegaram aos 37,3 milhões de euros, bem acima dos 8,5 ME registados em 2024/25.

“Considerando o plano orçamental para 2025/26, que estipulava um resultado operacional do clube (excluindo o MEP) de 5,5 milhões de euros, e isolando o impacto do processo eleitoral (que representa um desvio de cerca de 2,7 milhões de euros face aos 0,55 milhões de euros preconizados inicialmente), verifica-se que a execução orçamental recorrente apresenta uma evolução positiva, superando no final do primeiro semestre o valor previsto, mantendo-se como prioridade para o segundo semestre a contenção de gastos e o crescimento sustentado dos rendimentos”, observou o emblema lisboeta.

Já nas contas consolidadas, o resultado líquido nos primeiros seis meses deste exercício atingiu os 44,6 milhões de euros, dos quais 29,5 milhões de euros são atribuíveis ao Benfica e 15,1 milhões de euros imputáveis aos interesses minoritários não controláveis.

O resultado operacional consolidado ascendeu aos 53,7 milhões de euros e contou com grande influência das transações de direitos de atletas, que contribuíram em 54,6 ME – excluindo esse impacto, o resultado seria negativo em 0,8 ME.

O Benfica apresentou 649,7 milhões de euros de ativo, 569,4 milhões de euros de passivo e 80,2 milhões de euros de capitais próprios, rubricas valorizadas em 13,8%, 6,4% e 124,4% face a junho de 2025, respetivamente, a par da dívida líquida, em 1,2% (204 ME).

A 27 de fevereiro, o Benfica anunciou que a sociedade gestora do futebol profissional do terceiro classificado da I Liga de futebol lucrou 40,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2025/26, acima dos 40,3 milhões de euros do período homólogo anterior.