"O maior anúncio grátis da história": da Nutella ao iPhone, foram várias as marcas que voaram até à Lua. NASA garante que não há patrocínios

Um frasco de Nutella a flutuar pela nave espacial da missão Artemis II captou os olhares mais curiosos para aquilo que poderia ser uma ação de marketing a caminho da Lua. Para além da empresa italiana, pelo menos mais sete marcas surgiram nas imagens dos astronautas na Orion, mas a NASA defende que “não há qualquer tipo de patrocínio de marcas”.

O episódio da Nutella no espaço rapidamente viralizou nas redes sociais, com utilizadores a descrevê-lo como “o maior anúncio grátis da história”. A própria Ferrero apenas soube que o seu produto estava a cerca de 400 mil quilómetros de distância da Terra quando viu o vídeo do frasco a flutuar ao lado da especialista espacial Christina Koch. Ao The Wall Street Journal a empresa garante que não pagou à NASA pela publicidade e que, para além de não ter conhecimento que aquela mistura de chocolate e avelã estava a bordo da Orion, não sabe qual dos astronautas a levou consigo. “Eu não poderia ter filmado melhor, mesmo que tentasse”, afirmou Chad Stubbs, diretor de marketing da Ferrero na América do Norte, referindo-se ao ângulo no qual o frasco voou, mostrando de forma clara o rótulo — e levantando dúvidas se o vídeo seria, de facto, real.

Honored to have traveled further than any spread in history ???? Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

De acordo com o mesmo jornal, a NASA tem um política rigorosa contra a promoção ou o apoio a produtos comerciais, levando a que os próprios astronautas não possam mencionar marcas, nem ser pagos pelo seu nome ou imagem enquanto estiverem ao serviço da agência espacial. Ao Futurism, a NASA rejeitou as acusações de que estava a fazer “colocação de produto”, com a porta-voz da agência, Bethany Stevens, a afirmar que “a NASA não seleciona as refeições da tripulação nem os alimentos em associação com parcerias de marcas”. “Isto não foi uma colocação de produto”, acrescentou.

Apesar de não poderem mencionar marcas, o comandante Reid Wiseman deixou escapar durante uma conferência de imprensa ainda antes da missão que iria levar consigo um iPhone para tirar fotografias da Terra através das janelas da nave. “Acho que não posso dizer isto como funcionário público”, reconheceu rapidamente, corrigindo: “Temos dispositivos informáticos pequenos e altamente potentes que vamos levar connosco, com câmaras fantásticas.”

A verdade é que o iPhone 17 prateado já tem sido vistos nas imagens transmitidas desde Orion, juntamente com as câmaras da Nikon e da GoPro. “A Nikon vai além da Terra. Ao último minuto, uma Nikon Z9 conseguiu embarcar na missão Artemis II da NASA e está agora a ser testada no espaço profundo. Isto é que é impulsionar a próxima geração de fotografia lunar”, escreveu a marca numa publicação no Facebook.

The most historic #GoPro images ever captured. Slide 1: The Moon, seen backlit by the Sun during a solar eclipse on April 6, 2026, is photographed by a GoPro on the Orion spacecraft’s solar array wing. Orion is visible in the foreground on the left. Earth is reflecting sunlight… pic.twitter.com/JFKYTqYvPq — GoPro (@GoPro) April 7, 2026

Entre as marcas a bordo estão ainda os relógios Omega Speedmaster X-33 utilizados pelos astronautas, pacotes de M&M’s, rotulados como “chocolates com cobertura de doce”, e frascos da marca norte-americana de manteiga de amendoim Jif.

[As testemunhas, os relatórios, as fotos e os vídeos que desvendam como Renato Seabra matou Carlos Castro em Nova Iorque. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir o primeiro episódio, aqui, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music]

Miguel Feraso Cabral Miguel Feraso Cabral

Também a marca da atriz norte-americana Jessica Alba teve um momento de publicidade na Artemis II. Desde a nave espacial, a astronauta Christina Koch pediu ajuda ao Controlo da Missão para encontrar entre os produtos a bordo algo específico: um creme de mãos da Honest. “Isto pode requerer alguma investigação”, afirmou, acrescentando: “Estou à procura de um produto de higiene específico: um creme da Honest”. No Instagram, a atriz partilhou um vídeo a reagir ao pedido da astronauta, descrevendo o episódio como “inacreditável”. “Está no espaço! O quê? Isto é inacreditável. Isto é um momento que eu nunca pensei que aconteceria na minha vida real”, afirmou Jessica Alba.