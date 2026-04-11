A área museológica do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, distrito de Braga, estará encerrada de segunda a sexta-feira, devido a obras no espaço, mantendo-se o Castelo e a Igreja de São Miguel do Castelo abertas ao público.

“Informamos que, por motivos decorrentes da campanha de obras no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as áreas museológicas do Paço dos Duques (andar nobre) estarão encerradas ao público entre os dias 13 e 17 de abril de 2026”, pode ler-se numa informação disponibilizada por ‘e-mail’.

Em funcionamento, além do Castelo e da igreja, manter-se-á também “a portaria e a loja, e garantindo o acesso dos visitantes ao pátio interior”.

O encerramento, esclarece o Paço dos Duques, é “indispensável para garantir a segurança das nossas coleções, de modo a que se possa proceder à desmontagem dos espaços da ala norte e respetiva montagem na ala sul”.

Em 09 de março, tinha já sido explicado que o encerramento progressivo do espaço se devia a obras de reabilitação e acessibilidade em curso, tendo sido, então, deliberada a gratuitidade das entradas neste período, pela Museus e Monumentos de Portugal.

Em resposta enviada à agência Lusa, em 5 de dezembro de 2024, o instituto público Património Cultural dava conta de que o Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, distrito de Braga, iria sofrer obras de reabilitação e reestruturação das suas infraestruturas e acessibilidades, a partir desse dia e durante um ano, num investimento de 1,3 milhões de euros.