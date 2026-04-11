O Rio Ave voltou este sábado aos triunfos na I Liga de futebol, ao impor-se por 2-0 na visita ao Santa Clara, que somou a segunda derrota consecutiva, na 29.ª jornada da prova.
Em Ponta Delgada, nos Açores, Nikitscher, aos 50 minutos, e Sidney Lima, na própria baliza, aos 61, garantiram o triunfo da formação de Vila do Conde, que na ronda passada, perdeu por 2-1, na receção ao Alverca.
O Rio Ave segue na 10.ª posição, com 33 pontos, mais um que Alverca e Arouca, que só jogam no domingo, enquanto o Santa Clara é 13.º com 28, os mesmos que o Estrela da Amadora (14.º), que recebe o Sporting este sábado.