Um homem morreu e outras sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de uma carrinha ocorrido este sábado no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo a fonte da GNR, a vítima mortal tem entre 25 e 30 anos.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Cível da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente aconteceu na Estrada Nacional 10, entre Águas de Moura e Setúbal, perto de Cajados.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal, adiantou.

Os sete feridos foram transportados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, segundo a fonte do comando sub-regional.

O alerta para o acidente foi dado às 17h27, acrescentou.

Foram mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Águas de Moura e de Canha, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a VMER.