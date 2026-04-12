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Vários líderes globais estão a reagir à vitória de Péter Magyar e do seu Tisza nas eleições parlamentares húngaras. Em alguns casos, ainda nem sequer Magyar tinha reconhecido a vitória e já havia líderes políticos a felicitá-lo nas redes sociais.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foi das primeiras a reagir. “O coração da Europa bate mais forte na Hungria esta noite”, escreveu numa primeira mensagem em húngaro e também em inglês. Alguns minutos depois, sublinhou a esperança de que os resultados possam ser sinal de mudança na relação entre a Hungria e a União Europeia (UE).

“A Hungria escolheu a Europa”, publicou numa segunda mensagem. “A Europa sempre escolheu a Hungria. Juntos, somos mais fortes. Um país regressa ao seu caminho europeu. A União fica mais forte”, afirmou a líder da Comissão Europeia.

Hungary has chosen Europe. Europe has always chosen Hungary. A country reclaims its European path. The Union grows stronger. Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Também Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, quis passar a imagem de união. “O lugar da Hungria é no coração da Europa”, escreveu no X, dando os parabéns ao antigo eurodeputado Péter Magyar.

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary. Hungary's place is at the heart of Europe ???????????????? Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott… — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026

Já António Costa, presidente do Conselho Europeu, António Costa disse estar “ansioso por trabalhar em estreita colaboração com Peter Magyar para tornar a Europa mais forte e mais próspera”.

“A afluência recorde às urnas demonstra o espírito democrático do povo húngaro. Pronunciaram-se — e a sua vontade é clara”, escreveu o Presidente do Conselho Europeu nas redes sociais.

Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear. I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous. — António Costa (@eucopresident) April 12, 2026

Já Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, felicitou Magyar pela “vitória esmagadora”, mas também deixou um alerta: “É importante que prevaleça uma abordagem construtiva”. Dada a relação entre Vladimir Putin e Orbán, o tema do apoio à Ucrânia é uma questão sensível na relação entre os dois países.

“A Ucrânia sempre procurou manter relações de boa vizinhança com todos na Europa e estamos prontos para aprofundar a nossa cooperação com a Hungria”, disse na rede social X. “A Europa e todas as nações europeias devem tornar-se mais fortes e milhões de europeus anseiam por cooperação e estabilidade.” Zelensky afirmou ainda que a Ucrânia está disponível “para reuniões e trabalho conjunto construtivo em benefício de ambas as nações, bem como da paz, segurança e estabilidade na Europa”.

Os líderes de França, da Alemanha e do Reino Unido também deixaram felicitações a Péter Magyar. Emmanuel Macron falou ao telefone com o vencedor das eleições húngaras. “Juntos vamos impulsionar uma Europa mais soberana, em prol da segurança do nosso continente, da nossa competitividade e da nossa democracia”, escreveu no X.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez! Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, mostrou-se “ansioso por trabalhar” com Magyar. “Vamos unir forças por uma Europa forte, segura e, acima de tudo, unida”, diz no X.

The Hungarian people have decided. My heartfelt congratulations on your electoral success, dear @magyarpeterMP. I am looking forward to working with you. Let’s join forces for a strong, secure and, above all, united Europe. Gratulálok, kedves Magyar Péter! — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

“É um momento histórico não apenas para a Hungria, como para a democracia europeia”, enfatizou Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, que deseja trabalhar com Péter Magyar para a “segurança e prosperidade” do Reino Unido e da Hungria.

Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory. This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy. I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, também reagiu aos resultados eleitorais na Hungria, dizendo que o país, a Polónia e a União Europeia estão “novamente juntas”. “Vitória gloriosa, queridos amigos!”, escreveu Tusk, que depois cita a frase usada pela campanha de Magyár “Ruszkik haza!” (Russos, fora).

Hungary ???????? Poland ???????? Europe ????????

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

O Presidente da Roménia parabenizou Péter Magyar por uma “vitória histórica” nas eleições deste domingo, considerando que “o povo húngaro se pronunciou de forma clara e contundente”.

“A Roménia e a Hungria são vizinhas, parceiras e membros da UE e da NATO. Estou ansioso por escrever um novo capítulo nas relações romeno-húngaras, baseado no respeito mútuo, no diálogo aberto e no nosso compromisso comum com os valores europeus e euro-atlânticos.”

“Existem grandes oportunidades para trabalharmos em conjunto na segurança regional, na cooperação económica e no bem-estar dos nossos povos”, concluiu Nicușor Dan.

???????????????? Congratulations @magyarpeterMP and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice. Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, reagiu aos resultados eleitorais da Hungria, sublinhando que o resultado mostra a “vontade forte” dos húngaros de serem “um membro ativo da União Europeia e da NATO”.

“O resultado eleitoral dá à Hungria a oportunidade de regressar à nossa comunidade de valores e segurança como um ator construtivo”, escreveu Orpo, que felicitou Péter Magyar.

In democratic elections, the Hungarian people have demonstrated their strong will to be an active member of European Union and NATO. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 12, 2026

Mas também há reações vindas de fora da Europa. Hillary Clinton, que concorreu contra Donald Trump nas eleições de 2016, celebrou “o fim do regime autocrático de Viktor Orbán”. “É uma vitória não apenas para a Hungria, mas para as pessoas que valorizam a democracia em todo o mundo”, escreveu no X.

The end of Viktor Orbán’s autocratic regime is a victory not just for Hungary, but for people who value democracy around the world. Congratulations to Tisza, to incoming leader Péter Magyar, and to Hungarians everywhere. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 12, 2026

Seguro espera “firme compromisso” com valores europeus, Montenegro quer “trabalho conjunto” para o projeto europeu

António José Seguro reagiu ao resultado das eleições na Hungria, num momento “particularmente exigente” para a Europa e para o Mundo. O Presidente da República felicitou Péter Magyar e destacou a “elevada participação nas recentes eleições, expressão clara do compromisso cívico e da vitalidade democrática”.

O Presidente da República espera que o mandato do próximo primeiro-ministro húngaro “corresponda a um firme compromisso com os valores fundamentais que unem os povos europeus: o respeito pelo projeto europeu, a promoção da paz e a observância do direito internacional”.

“O Presidente da República manifesta a sua confiança de que a Hungria desempenhará um papel construtivo e responsável no reforço da cooperação europeia, no apoio ao povo ucraniano e na promoção da paz no seio da Europa”, é dito numa nota da Presidência da República.

Também o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, felicitou Péter Magyar. No X, o presidente do PSD (da mesma família política europeia que o Tisza de Péter Magyar, o PPE) disse esperar que esta “nova etapa” seja fundada “numa ampla participação democrática, permita um trabalho conjunto em prol do projeto europeu e dos seus valores e princípios fundamentais”.

Felicito @magyarpeterMP pela sua vitória nas eleições legislativas da Hungria. Que esta nova etapa, fundada numa ampla participação democrática, permita um trabalho conjunto em prol do projeto europeu e dos seus valores e princípios fundamentais. ???????????????????????? — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) April 12, 2026

O Partido Socialista (PS) também se pronunciou sobre as eleições húngaras, classificando-as como “um momento político de grande alcance para a Hungria e para a União Europeia”.

Numa nota enviada à comunicação social, os socialistas destacam como este resultado é uma “rejeição inequívoca de práticas que fragilizaram o Estado de direito e os padrões democráticos” e que “exprime a recusa de interferências externas no processo democrático em curso” — uma referência à visita de JD Vance a Budapeste e à ação russa em território húngaro durante a campanha.

“Abre-se agora a expectativa de que a Hungria recupere uma relação plenamente alinhada com os princípios que definem a pertença europeia”, acrescenta o Partido Socialista, destacando “matérias decisivas como o apoio à Ucrânia e a coesão estratégica da União Europeia”.

A Iniciativa Liberal foi mais dura nas críticas a Orbán. No X, o partido celebrou o fim de um “governo completamente corrupto na União Europeia”. “Uma autêntica máfia de Estado ao serviço dos amigos de Orbán.”

“Os traidores e os corruptos caem sempre. Hoje caiu mais um”, sublinharam os liberais: “Esperança num futuro melhor para a Hungria”.

???????? Era um governo completamente corrupto na União Europeia. Uma autêntica máfia de Estado ao serviço dos amigos de Orbán. Os traidores e os corruptos caem sempre. Hoje caiu mais um. Esperança num futuro melhor para a Hungria. pic.twitter.com/ILM7SdCcSO — Iniciativa Liberal (@LiberalPT) April 12, 2026

As reações dos simpatizantes de Viktor Orbán

Alguns dos políticos com afinidade política a Viktor Orbán também já reagiram à derrota daquele que foi primeiro-ministro da Hungria durante 16 anos.

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, deu os parabéns a Péter Magyar pela “vitória eleitoral clara”, acrescentando que “o governo italiano deseja-lhe boa sorte.”

No X, a chefe do executivo italiano — que mantinha uma boa relação com o primeiro-ministro da Hungria por proximidade ideológica —, agradeceu a Viktor Orbán pela “colaboração intensa ao longo dos últimos anos”. “Sei que desde a oposição vai continuar a servir a nação.” A primeira-ministra italiana está certa de que Roma e Budapeste têm um “profundo laço de amizade”.

Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall'opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026

Geert Wilders, líder do PVV — partido de extrema-direita dos Países Baixos que pertence à mesma família política que o Fidesz, os Patriotas da Europa —, reagiu à vitória de Magyar classificando este como “um dia triste”.

“Orbán foi o único líder com bolas na UE. Rígido em migração e anti-woke”, escreveu no X. “Agora estamos com fracos como [Rob] Jetten [PM neerlandês], Macron, Sanchez e Merz. Um dia triste. Mas continuamos a lutar!”

Orban was de enige leider met ballen in de EU. Streng op migratie en anti-woke. Budapest is dankzij hem een oase van veiligheid vergeleken met A’dam, Brussel of Parijs. Nu zitten we met zwakkelingen als Jetten, Macron, Sanchez en Merz. Een trieste dag. Maar we blijven vechten! ???? — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 12, 2026

O presidente da União Nacional francesa, Jordan Bardella, reagiu ainda ao início da noite ao resultado das eleições na Hungria, destacando que a vitória de Magyar “demonstra que as acusações incessantes das instituições europeias nos últimos anos contra a democracia húngara eram infundadas”.

“Viktor Orbán é um grande patriota, que alcançou durante seu mandato o ressurgimento económico da Hungria, promoveu políticas familiares que permitiram proteger a natalidade e defendeu as fronteiras de seu país e da Europa diante dos fluxos migratórios”, escreveu. Do sucessor, disse — sem nomear Magyar — que espera que “governe no interesse exclusivo do seu país e do povo”.

Les Hongrois se sont exprimés et ont donné une majorité claire à Peter Magyar. Ce résultat, accueilli respectueusement par Viktor Orbán, démontre que les accusations incessantes des institutions européennes ces dernières années contre la démocratie hongroise étaient infondées.… — Jordan Bardella (@J_Bardella) April 12, 2026

Cerca de 15 minutos depois da publicação de Bardella, André Ventura, líder do Chega, optou pela ironia na mensagem, em que não felicitou Magyar, e invocou o mesmo argumento que o presidente da União Nacional: “O Governo vai mudar na Hungria e o primeiro-ministro derrotado, Orbán, já deu os parabéns ao sucessor. Parece que, afinal a Hungria era uma democracia, ao contrário do que a esquerda e os burocratas de Bruxelas proclamavam”, escreveu no X. “Que seja uma transição pacífica e boa para os húngaros.”