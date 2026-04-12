A Coreia do Norte enviou um novo embaixador à Bielorrússia, anunciou este domingo a agência estatal norte-coreana KCNA, num contexto de sinais crescentes de aproximação, após a visita, no mês passado, do Presidente bielorrusso, Alexandr Lukashenko, a Pyongyong.

O embaixador norte-coreano, Ji Kyong-su, apresentou credenciais a Lukashenko na sexta-feira e destacou o “novo capítulo” nas relações bilaterais, aberto após a visita, no final de março passado, do líder bielorrusso à Coreia do Norte, segundo a KCNA.

O envio do novo representante da Coreia do Norte, que mantém presença diplomática em Minsk desde 2016, ocorre na mesma semana em que a Bielorrússia tornou pública a intenção de abrir uma embaixada em Pyongyang antes de 01 de agosto.

Durante a visita a Pyongyang, Lukashenko assinou, a 26 de março, com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, um acordo bilateral de amizade e cooperação.

O regime norte-coreano reativou nos últimos anos, coincidindo com a guerra na Ucrânia, a cooperação a todos os níveis com a Rússia e a Bielorrússia. Minsk, tal como Pyongyang, tem sido um dos principais apoios militares e logísticos de Moscovo na invasão da Ucrânia.