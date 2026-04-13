O homem acusado de atirar um cocktail molotov contra a casa de Sam Altman, CEO da OpenAI, nutria posições de oposição à utilização de Inteligência Artificial (IA), considerando-a um perigo para a humanidade, segundo dados recolhidos pelo FBI e revelados em documentos judiciais.

De acordo com a Associated Press, que teve acesso a esta documentação, o suspeito, Daniel Moreno‑Gama, de 20 anos, terá feito uma viagem da sua casa em Spring, no Texas, até São Francisco, na Califórnia, com o intuito expresso de atacar tanto a residência de Sam Altman como as instalações da OpenAI.

Moreno‑Gama lançou o engenho incendiário por volta das quatro da manhã de sexta‑feira (hora local), incendiando um portão exterior da casa de Altman antes de fugir a pé. Menos de uma hora depois, tentou atacar a sede da OpenAI, ameaçando inclusive incendiar o edifício.

O homem de 20 anos foi detido na sexta-feira após os ataques pela polícia de São Francisco, que tinha na sua posse “engenhos incendiários, um garrafão de querosene, um isqueiro azul e um documento”. Este documento consistia numa espécie de manifesto de Moreno‑Gama, onde este “expunha pontos de vista contrários à IA e aos executivos de várias empresas de IA”, listando-os, segundo os autos consultados pela AP. No texto, o atacante chega mesmo a considerar esta tecnologia como responsável pela “nossa extinção iminente” e explicita o seu intuito de cometer ataques, apontam as autoridades.

“Além disso, se vou defender que outros matem e cometam crimes, então tenho de dar o exemplo e mostrar que sou plenamente sincero na minha mensagem”, terá escrito, segundo a informação consultada pela AP.

Entretanto, o FBI fez uma rusga em sua casa durante várias horas, mas não quis adiantar detalhes quando ao que terá apreendido.

Moreno‑Gama está a ser acusado pelos procuradores federais responsáveis pelo caso de posse de uma arma de fogo não registada e de danos e destruição de propriedade por meio de explosivos. Além dos materiais que tinha consigo no momento da detenção, imagens de videovigilância da casa de Altman dão conta de uma pessoa com o seu perfil vestida com uma camisola escura com capuz e calças escuras a aproximar‑se da entrada. Segundo a AP, é possível ver essa pessoa a lançar o cocktail molotov, que aterrou na parte superior de um portão metálico, provocando um pequeno incêndio.

Mais tarde, a mesma figura foi vista a agarrar uma cadeira e a usá-la para tentar vandalizar as portas de vidro da sede da OpenAI, sendo sido abordado pelos seguranças do edifício. Segundo estes, Moreno‑Gama afirmou que tinha ido ao local para “incendiá-lo e matar qualquer pessoa lá dentro”.

Altman reagiu a este ataque, alegadamente, na própria noite em que ocorreu, aproveitando para refletir e escrever um longo comunicado onde reconhece que tem cometido erros ao longo do seu percurso profissional, assumindo ainda que “o medo e a ansiedade relativamente à IA são justificados”.

O CEO da OpenAI, todavia, não só defende que a sua empresa tem mudado o mundo e que “o progresso tecnológico” pode torná-lo “inacreditavelmente bom”, como acusou uma reportagem da revista New Yorker — por si caracterizada como um “artigo incendiário” — de incitar à violência contra a sua pessoa. “Alguém disse que achava que este artigo chegava numa altura de grande ansiedade em relação à IA e que isso tornava as coisas mais perigosas para mim. Não dei importância ao assunto. Agora estou acordado a meio da noite, irritado, e a pensar que subestimei o poder das palavras e das narrativas”, escreveu.

O artigo em causa trata-se de um extenso trabalho dos jornalistas Ronan Farrow e Andrew Marantz, que passaram cerca de um ano e meio a fazer entrevistas e a analisar documentos para traçar um extenso retrato de Sam Altman, tendo falado com mais de 100 pessoas. “Sam Altman pode controlar o nosso futuro — será que podemos confiar nele?”, é o nome do texto, no qual alguns dos entrevistados o acusam de ser um “sociopata” que “não se deixa limitar pela verdade”.