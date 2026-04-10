Um jovem de 20 anos foi detido esta sexta-feira por suspeitas de atirar um cocktail molotov contra a casa do CEO da OpenAI. A informação foi avançada pela Wired e confirmada pela empresa e pela polícia de São Francisco. Além disso, o homem também terá ameaçado incendiar a sede da empresa.

A OpenAI enviou um memorando aos trabalhadores sobre o incidente. “Por volta das 3h45 (hora do Pacífico, 23h45 em Lisboa), um indivíduo não identificado aproximou-se da residência de Sam [Altman] e atirou um dispositivo incendiário em direção à propriedade. O dispositivo caiu nas proximidades e apagou-se. Não houve feridos e foram registados apenas danos mínimos”, foi a mensagem aos trabalhadores, citado pela Wired. Não é claro se Sam Altman, de 40 anos, estava em casa naquela altura.

“Pouco depois, um indivíduo com um aspeto correspondente à descrição do suspeito foi contactado pela segurança no exterior do MB1”, o edifício-sede da OpenAI, no bairro de Mission Bay, em São Francisco. “A pessoa fez afirmações ameaçadoras.”

Mais tarde, Kayla Wood, porta-voz da OpenAI, confirmou o acontecido à revista. “Esta manhã, bem cedo, alguém atirou um cocktail Molotov contra a casa de Sam Altman e também proferiu ameaças contra a nossa sede em São Francisco. Felizmente, ninguém ficou ferido”, declarou. Deixou também agradecimentos à polícia de São Francisco por “ter respondido rapidamente e ajudado a manter os funcionários seguros”. A dona do ChatGPT afirma que está a colaborar com as autoridades.

Uma porta-voz do departamento da polícia de São Francisco confirmou ao New York Times a detenção de um homem de 20 anos, sem revelar o nome. Foi publicado nas redes sociais um comunicado que dá conta do incidente e em que é mencionada a morada do escritório da empresa.

View our latest statement regarding an incident that occurred early this morning at a North Beach residence. Officers have made an arrest, and no injuries were reported as a result of this incident. pic.twitter.com/t4DsF31uxh — San Francisco Police (@SFPD) April 10, 2026

Este não é a primeira vez que há ameaças à sede da OpenAI. Em novembro, a empresa teve de encerrar o escritório de São Francisco após uma ameaça feita por um ativista. Em fevereiro de 2025, foram feitas detenções após manifestantes tentarem bloquear os escritórios da OpenAI também na cidade.

Sam Altman é o rosto mais conhecido da OpenAI. Esta semana, a New Yorker publicou uma extensa investigação sobre o executivo, falando com centenas de pessoas com contacto com Altman.