A Estrada Nacional 243 (EN243) entre Monforte e Fronteira, distrito de Portalegre, reabriu ao trânsito às 10h48 desta terça-feira, após o despiste de um automóvel com um morto e quatro feridos, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse à agência Lusa que o troço da via que estava interrompido, devido ao sinistro, foi reaberto nos dois sentidos, àquela hora.

Segundo a mesma fonte, o despiste envolvendo um veículo ligeiro de passageiros provocou um morto, um homem de 44 anos, e quatro feridos, também homens, entre os 20 e os 30 anos, todos de nacionalidades estrangeiras.

Os feridos foram transportados para o hospital de Portalegre, sendo dois deles considerados graves e os outros dois ligeiros, precisou.

O corpo da vítima mortal, referiu, foi transportado para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta para o acidente foi dado às 07:01.

O despiste mobilizou um total de 28 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que acionou a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Portalegre.

Inicialmente, fonte da proteção civil tinha indicado à Lusa a existência de cinco feridos, precisando que um deles era ligeiro, mas numa altura em que as restantes vítimas ainda se encontravam em avaliação médica.

Notícia atualizada às 12h02