Investigadores franceses realizaram esta terça-feira buscas no Palácio do Eliseu, a presidência de França, no âmbito de uma investigação sobre a concessão de contratos públicos a uma única empresa, disse fonte próxima do processo.

A operação foi conduzida por elementos da brigada financeira e anticorrupção, que estão a apurar as condições de atribuição de contratos relacionados com a organização de cerimónias fúnebres no Panteão Nacional.

Em causa está a escolha recorrente da empresa Shortcut Events para assegurar, ao longo dos últimos 22 anos, a organização das homenagens nacionais a figuras proeminentes da história francesa.

De acordo com o jornal semanário Le Canard Enchaîné, cada uma destas cerimónias terá custado ao Estado cerca de dois milhões de euros.

A investigação procura determinar se houve irregularidades na adjudicação dos contratos, nomeadamente eventuais violações das regras de concorrência e transparência na contratação pública.