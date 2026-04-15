Kanye West anunciou que ia adiar o concerto em Marselha, previsto para o próximo dia 11 de junho, horas depois de fonte próxima do ministro do Interior francês, Laurent Nunez, ter dito à Agência France-Presse que o governante estava “altamente determinado” a impedir a atuação do artista americano no país. “Após muita reflexão e consideração, decidi adiar o meu concerto em Marselha, França, até novo aviso”, escreveu Kanye West no X.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

Apesar de não apresentar justificações para o adiamento, o rapper, que agora responde pelo nome Ye, voltou a atacar no antigo Twitter um pouco mais tarde. “Eu sei que demora tempo para entender a sinceridade do meu compromisso em reparar o que fiz”, afirmou, numa alusão aos comportamentos antissemitas que demostrou no passado. West lançou uma música intitulada “Heil Hitler” em 2025 e vendeu t-shirts com a suástica — atribuindo parte do seu “mau julgamento e comportamento imprudente” ao transtorno bipolar que lhe foi diagnosticado. Na segunda publicação, o artista afirmou não desejar envolver os fãs nos seus erros, pelos quais assumiu “total responsabilidade” e mostrou-se “expectante em relação aos próximos concertos”.

I know it takes time to understand the sincerity of my commitment to make amends I take full responsibility for what’s mine but I don’t want to put my fans in the middle of it My fans are everything to me Looking forward to the next shows See you at the top of the globe ???? — ye (@kanyewest) April 15, 2026

O ministro do Interior de França manifestou-se contra o artista após a decisão do executivo britânico de Keir Starmer de proibir a entrada de West no país. Antes disso, já vários patrocinadores haviam desistido dos apoios ao Wireless, o festival em que atuava, que acabou por ser cancelado.

No Instagram, a promotora do concerto em Marselha pediu a compreensão das pessoas afetadas, prometendo que o anúncio de uma nova data está para “breve”. A empresa salientou que todos os bilhetes comprados permanecem válidos para o próximo evento, sendo que, para já, não ofereceu a possibilidade de devolução do dinheiro. “Apreciamos a vossa compreensão e esperamos partilhar novos detalhes do evento em breve”, disse ainda a promotora.

Kanye West tem um concerto marcado no Estádio do Algarve dia 7 de agosto, sendo que o executivo português ainda não se manifestou a respeito da entrada do artista no país. Segundo o advogado José Gaspar Schwalbach, dificilmente o enquadramento legal português viabilizaria a proibição de ingresso em território nacional, ainda que o enunciado da lei permita diferentes interpretações. Da parte da promotora, o Observador apurou que o concerto deverá suceder nas condições previstas.

Até à data, a passagem de West pelos Países Baixos e por Itália, onde tem concertos marcados em maio e junho, não parece ameaçada. O ministro do Asilo e Migração holandês admitiu não ter indicações de que uma proibição de entrada pudesse ser aplicada no país. Já o organizador do evento em Itália rejeitou a pertinência da questão e, citado pelo jornal local Gazetta di Reggio, admitiu que o seu festival “pretende unir as pessoas de todo o mundo e gerações, não criar divisão”.