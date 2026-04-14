Depois do Reino Unido, também França está a preparar-se para bloquear o concerto de Kanye West em Marselha, marcado para junho. O ministro do Interior francês estará “altamente determinado” a impedir a atuação do rapper norte-americano, devido às suas declarações antissemitas, segundo a agência AFP, que cita fonte próxima do governante.

Para tal, estão a ser exploradas “todas as possibilidades”. O tema terá sido discutido entre o ministro, o presidente da câmara de Marselha e o representante regional durante uma visita recente à cidade. O autarca de Marselha, Benoît Payan, já tinha manifestado oposição à presença do artista, afirmando que não quer “permitir que Marselha se tornasse um palco para aqueles que promovem o ódio”.

A pressão para impedir o concerto surge na sequência de decisões semelhantes no Reino Unido, que proibiu a entrada de West, levando ao cancelamento de um festival onde seria cabeça de cartaz. A medida foi acompanhada por declarações do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que classificou a contratação do rapper como “profundamente preocupante”. Já nos Países Baixos, o Governo indicou não existir, para já, intenção de proibir a entrada do artista.

A polémica em torno de Kanye West intensificou-se após o lançamento, em maio de 2025, da música “Heil Hitler” e a venda de uma t-shirt com uma suástica no seu site. Mais tarde, o artista manifestou arrependimento, atribuindo parte do seu “mau julgamento e comportamento imprudente” ao transtorno bipolar que lhe foi diagnosticado.

Apesar da controvérsia, o concerto continua agendado para 11 de junho no estádio Vélodrome, em Marselha, embora o seu futuro permaneça incerto.