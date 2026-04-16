Cristina Ferreira reagiu esta quinta-feira à polémica em torno das declarações durante uma edição do programa “Dois às 10” da TVI em que se abordou um caso de violação de uma menor e que geraram uma onda de indignação e queixas na ERC e na CIG. Em comunicado, a apresentadora realça o contexto em que a conversa teve lugar, lamenta “o nível de ataques” que lhe foram feitos a si e à TVI e rejeita e considera “injustificável qualquer forma de crime ou de abuso”.

Foi através dos stories do Instagram que Cristina Ferreira veio quebrar o silêncio sobre o caso, já depois de esta quarta-feira a TVI ter emitido um comunicado no qual lamenta “a forma, o tom, a descontextualização e a manipulação grosseira com que as palavras da apresentadora estão a ser interpretadas e disseminadas”. Num curto texto, a apresentadora de 48 anos veio sustentar que as suas palavras foram “proferidas no âmbito de uma pergunta aos comentadores da Crónica Criminal”, e não como uma opinião pessoal sua sobre o tema.

Continua, defendendo que “a visualização completa e objetiva da discussão” permite entender “que nunca houve qualquer tentativa de justificação para o alegado crime em causa”. “Não queríamos justificar qualquer ação criminosa sobre a vítima. Não quisemos e não justificamos”, acrescenta, reconhecendo “o quão importante e difícil é a utilização das palavras certas” enquanto comunicadora e salientando, mais uma vez, que independentemente da interpretação do público, não teve “qualquer intenção de justificar o alegado comportamento em causa. Muito menos, tive intenção de diminuir o sofrimento da alegada vítima“.

“Por fim, não sendo este o centro desta declaração, não posso deixar de lamentar o nível de ataques à minha pessoa e à TVI que este episódio tem gerado“, continua, depois de ter bloqueado a opção de comentar no seu Instagram. Termina o comunicado afirmando que não tenciona fazer mais comentários sobre o tema, e defendendo que “uma coisa é a liberdade de opinião (…), outra coisa são os exercícios de puro ódio pessoal“.

Em causa está o programa desta terça-feira, 14 de abril, em que se abordou o caso dos quatro jovens influencers que foram acusados de um crime de violação agravado e de 27 crimes de pornografia de menores agravados contra uma adolescente. Os acusados, com milhares de seguidores nas redes sociais, fizeram várias gravações do sucedido e pelo menos um vídeo foi visto mais de 32 mil vezes, sem que ninguém tivesse denunciado o caso à polícia. Foi a mãe da vítima que acabou por apresentar queixa às autoridades.

No segmento “Crónica Criminal” do programa da manhã, Cristina Ferreira questionou a psicóloga em estúdio: “Tem-se hoje em dia noção dos riscos, Inês? Tanto da parte de quem combina um encontro com quatro… Porque nós temos de falar disto. Mesmo que ela tenha dito para parar. Quando são quatro que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve — claro que tem de ouvir — mas alguém entende aquele não quero mais?”. Foi esse excerto do programa (o momento surge às 2 horas e 18 minutos) que proliferou nas redes sociais desencadeando uma chuva de críticas.

No mesmo dia em que TVI lamentou a polémica, o Movimento Democrático de Mulheres (MDM) anunciou ter apresentado uma queixa à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social contra os conteúdos emitidos no programa.