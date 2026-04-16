A NASA confirmou esta quinta-feira ter recebido “luz verde” para dar início ao processo de implementação da missão Rosalind Franklin, em conjunto com a Agência Espacial Europeia (ESA), que levará o primeiro rover para detetar sinais de vida — passada ou atual — em Marte. O lançamento está previsto para o final de 2028.

Como escreve a agência norte-americana num comunicado divulgado esta quinta-feira, a responsabilidade de arranjar o transporte até ao planeta vermelho, o módulo de aterragem e o próprio robô que irá explorar a superfície marciana será da ESA, que vai liderar este projeto, mas com o apoio logístico da NASA, de acordo com o memorando assinado já em 2024.

NASA has given approval to begin implementing its project to support @ESA's Rosalind Franklin mission. Scheduled to launch in 2028, this Mars rover will be the first to search for signs of past or present life under the Red Planet’s surface. https://t.co/Q7w0Lmvtnf pic.twitter.com/SXrLGrJoLz — NASA Mars (@NASAMars) April 16, 2026

Esta missão será a primeira — tanto da NASA como da ESA — com o objetivo de encontrar vida em Marte, através de instrumentos especializados e um espectrómetro de massa “de última geração” para detetar “elementos fundamentais para a vida em amostras recolhidas” na planície Oxia Planum, onde o rover vai aterrar e explorar à procura de evidências de qualquer forma de vida.

Do lado da NASA, o projeto Rosalind Franklin Support and Augmentation (ROSA) vai desenhar o equipamento ou os serviços de descolagem — para os quais a agência norte-americana já revelou ter escolhido o Falcon Heavy, da Space X —, bem como os motores, a plataforma de aterragem do próprio rover e outros sistemas que serão instalados no robô que vai ser enviado para Marte.

Neste comunicado emitido pela NASA, confirma-se que o lançamento está previsto para o final de 2028, a partir do Kennedy Space Center, na Flórida.