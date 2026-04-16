Donald Trump defendeu que refrigerantes sem açúcar podem ajudar a matar células de cancro, de acordo com Mehmet Oz, administrador dos Centros Medicare e Medicaid, o organismo federal dos EUA responsável por gerir estes dois grandes programas públicos de saúde.

No podcast Triggered with Don Jr, apresentado pelo filho mais velho do Presidente dos EUA, Oz recordou um momento que viveu com Trump: “No outro dia estávamos no Air Force One, e eu entro lá porque ele queria falar sobre qualquer coisa, e (…) tinha uma Fanta em cima da secretária. E eu digo: ‘Está a brincar comigo?’ Então ele começa a sorrir, assim, um bocadinho envergonhado, e diz: ‘Sabe, isto faz-me bem, mata células cancerígenas’”, contou Oz. “Se matam relva quando se despeja, então devem matar células de cancro”, terá dito ainda Trump, contou o responsável de saúde pública.

MehmetOz acrescentou ainda que Trump brincou com a ideia de que a Fanta, feita com sumo de laranja a partir de concentrado, não podia fazer mal por ser “espremida na hora”.

Donald Trump Jr respondeu sugerindo que talvez os hábitos do pai até podiam fazer sentido: “Se calhar ele até percebe qualquer coisa disto, porque digo-vos uma coisa: conheço muitos homens perto dos 80, e não há muitos com o nível de energia, memória e resistência dele”.

Como recorda o The Guardian, até ao momento não há qualquer dado científico que sugira que refrigerantes diet possam curar o cancro. Porém, existem alguns indícios de uma possível ligação de aspartame a doenças cancerígenas.

O aspartame é um adoçante artificial de baixas calorias, muito usado em refrigerantes como a Fanta Zero, e é cerca de 200 vezes mais doce do que o açúcar, de acordo com dados da Food and Drug Administration (FDA). A Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro (IARC) classificou o aspartame como “possivelmente cancerígeno para os seres humanos”. Contudo, baseia-se em provas limitadas, havendo indícios de uma relação, mas fraca.

De acordo com dados da ASAE, que também mencionam esta investigação, os estudos epidemiológicos efetuados ainda não permitem “obter uma relação direta entre o consumo de aspartame e a incidência de cancro ou outra doença”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, destacou que as afirmações de Trump sobre os refrigerantes sem açúcar não deviam ser levadas com seriedade.

“Acho que vocês sabem que o Presidente tem um ótimo senso de humor, é uma das suas características menos abordadas, diria. Eu já o ouvi a contar essa piada antes”, referiu Leavitt, numa conferência com jornalistas, na quarta-feira.

Esta não é a primeira vez que Trump faz declarações relacionadas à área alimentar e à da saúde. Em janeiro deste ano, o Presidente dos EUA disse numa entrevista ao The Wall Street Journal que prefere tomar doses de aspirina acima do recomendado: “Dizem que a aspirina é boa para diluir o sangue, e eu não quero sangue grosso a fluir no meu coração”.

Texto editado por Dulce Neto