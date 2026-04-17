O novo Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA), da Trofa, um investimento superior a 1,1 milhões de euros, tem capacidade para cerca de 100 cães e 30 gatos e vai ser inaugurado na quinta-feira, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a Câmara da Trofa revela que a nova estrutura ficará localizada na Rua do Termo, na União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago) e vai substituir o antigo Canil Municipal, dando lugar a uma infraestrutura moderna, mais funcional e adequada às exigências atuais em matéria de bem-estar animal.

O novo equipamento representa um investimento de 1 117 531,023 euros, acrescenta a autarquia.

O novo equipamento está dotado de diversas valências médico-veterinárias, incluindo consultório, enfermarias, sala de cirurgia, maternidades, sala de recobro e espaços de higienização, possibilitando a realização de tratamentos, esterilizações e acompanhamento clínico no próprio local, descreve o município do distrito do Porto.

Com capacidade para cerca de 100 cães e 30 gatos, o CROA permitirá ainda concentrar num único espaço os serviços técnicos, médico-veterinários e administrativos, tornando mais eficiente a atuação do Gabinete de Medicina e Bem-Estar Animal, lê-se ainda.