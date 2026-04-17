Dois homens e uma mulher foram detidos no Baixo Minho, no âmbito de um inquérito por crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento e tráfico de armas, indicou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Esta operação resulta de subsequentes diligências de investigação desenvolvidas, tendo já sido, anteriormente, realizadas 10 detenções: nove homens e uma mulher, das quais, três em 2025 e sete no corrente ano. Por decisão judicial, ficaram em situação de prisão preventiva sete dos arguidos detidos”, explica a PJ, em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, durante esta última operação, realizada na quinta-feira pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, foram apreendidos droga e elementos de relevância probatória.

Os três detidos, com 38, 39 e 47 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.