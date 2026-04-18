1 de junho de 2019. Foi há precisamente 2.513 dias que o Tottenham voltou a tocar o céu e jogou a final da Liga dos Campeões, que viria a perder frente ao rival Liverpool. Ao longo destes quase sete anos muito mudou em Londres, ao ponto de os spurs estarem por esta altura a lutar pela… manutenção. A época esteve perto de começar da melhor forma, com o Tottenham a cair nos penáltis da Supertaça Europeia frente ao PSG, depois de ter estado a ganhar até bem perto do fim. Thomas Frank parecia ser o homem indicado para levar os londrinos de volta aos primeiros lugares da Premier League, mas essa ideia foi desfeita rapidamente, ao mesmo tempo que a equipa mantinha as exibições instáveis e apresentava inúmeras dificuldades nos jogos em casa. O dinamarquês saiu em fevereiro, chegou Igor Tudor, mas o croata não aguentou mais de sete jogos, despedindo-se com apenas uma vitória.

Roberto de Zerbi foi o escolhido para tentar salvar o Tottenham de um desfecho que o clube não conhece há 49 anos, o de cair do Campeonato inglês para o Championship. A estreia do italiano esteve longe de ser positiva, com os spurs a caírem em casa do Sunderland (0-1). Nessa mesma jornada, o Leeds venceu de forma surpreendente o Manchester United em Old Trafford e dificultou ainda mais a missão de uma equipa que chegou a este sábado no 18.º lugar com 30 pontos, a seis do 15.º e a lutar com dois treinadores portugueses pela manutenção: Vítor Pereira (Nottinham Forest é 16.º com 33 pontos) e Nuno Espírito Santo (West Ham é 17.º com 32). Abaixo, Burnley (20) e Wolverhampton (17) estão condenados à despromoção.

“Tenho de conhecer cada vez melhor os meus jogadores. De qualquer forma, não temos tempo a perder, não temos tempo para analisar os problemas que enfrentámos esta época e temos de nos concentrar apenas no próximo jogo e transmitir confiança. Posso trazer o meu próprio estilo, posso trazer a minha filosofia de futebol, mas também estou a trabalhar para criar um bom ambiente e uma boa relação com os jogadores. Acho que, neste momento, a qualidade dos jogadores é importante, mas o espírito, a relação entre os jogadores e o amor que os jogadores dedicam ao clube são mais importantes. Estou confiante. Estou pronto para lutar. Acredito que vamos ficar na Premier League. Não sei se amanhã [sábado] seremos capazes de vencer, mas espero e acredito que temos qualidade suficiente para ganhar. De qualquer forma, temos de ser mais fortes, porque as qualidades dos jogadores são superiores a todas as dificuldades que estamos a enfrentar neste momento”, assumiu o italiano.

Em estreia no Tottenham Hotspur Stadium, o estádio mais caro do futebol inglês, que, a partir de agosto, poderá estar representado apenas na segunda divisão, De Zerbi tinha frente um Brighton que estava praticamente obrigado a ganhar para continuar a lutar pelo acesso às competições europeias. João Palhinha foi suplente num jogo que começou por ter outro ex-jogador do Sporting em grande plano: Pedro Porro. Depois de um cruzamento de Xavi Simons desde a entrada da área, o lateral antecipou-se a Bart Verbruggen, que saiu mal da sua baliza, e cabeceou para o golo inaugural (39′). Contudo, no tempo de compensação da primeira parte, Pascal Gross tirou um cruzamento perfeito da direita para o segundo poste, onde Kaoru Mitoma apareceu completamente sozinho a fazer o empate com um grande remate de primeira, sem deixar a bola cair (45+3′).

Na segunda parte, Palhinha saiu do banco ao minuto 67, a tempo de ver o golo de Simons, que recebeu de Lucas Bergvall longe da área, enquadrou-se e, com um remate em arco, colocou a bola no poste mais distante, na conclusão de mais um momento de inspiração (77′). Na ponta final, Ferdi Kadioglu ficou a centímetros do empate (90+4′) e, no lance seguinte, Jan Paul van Hecke recuperou a bola na área adversário e cruzou atrasado, com Georginio Rutte a aparecer a desferir um remate de primeira para o empate (90+5′). O Tottenham ainda tentou de tudo para evitar mais um empate caseiro, mas continua sem vencer em casa em 2026 em jogos da Premier League (o último triunfo foi no início de dezembro). Para além disso, os spurs estão agora à mercê do que fizerem West Ham (visita o Crystal Palace) e Nottingham Forest (recebe o Burnley) no decorrer da jornada. A única certeza é o facto de o Tottenham chegar à 34.ª jornada nos lugares de despromoção.