Pelo menos seis pessoas morreram este sábado e catorze ficaram feridas, em Kiev, alvejadas por um homem que abriu fogo sobre civis e se escondeu num supermercado enquanto fazia quatro pessoas reféns, afirmou o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A confirmação do número de vítimas foi dada pelo Procurador-Geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, no seu canal no Telegram.

O ministro da Administração Interna da Ucrânia, Ihor Klymenko, comunicou na mesma rede social que o homem foi morto pela unidade de operações especiais da polícia ucraniana. Durante as negociações para que o atirador se entregasse às autoridades, este terá disparado com uma arma de fogo contra os polícias.

Entre os catorze feridos, seis foram atendidos por médicos no local e os restantes, incluindo uma criança, foram encaminhados ao hospital. Uma mulher de cerca de 30 anos morreu após chegar aos serviços de emergência, elevando o número anteriormente divulgado de cinco para seis mortos. Antes de cometer os assassinatos, o homem incendiou um apartamento, o que levou um bebé de quatro meses a ser intoxicado por monóxido de carbono, revelou o autarca local Vitali Klitschko.

Não existem ainda informações sobre as circunstâncias deste tiroteio que ocorreu na zona de Holosiivskyi, mas o MAI anunciou tratar-se de um homem de 58 anos natural de Moscovo.