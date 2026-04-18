Afinal, Donald Trump pode continuar as obras para construir o grande salão de baile, “o edifício mais magnífico do seu género em qualquer parte do mundo”, que quer instalar na Casa Branca. Pelo menos, durante as próximas semanas. Assim decidiu o tribunal de recursos de Columbia, anulando a decisão do juiz que tinha travado as obras com o argumento de que Trump não é “dono da Casa Branca”.

Os trabalhos para a construção do salão de baile, na Ala Leste do edifício, por 400 milhões de dólares (345 milhões de euros), deverão assim ser retomados pelo menos até 5 de junho, dia em que haverá nova audiência no âmbito do processo que estava a impedir as obras de avançar. Como explica o “New York Times”, para já esta decisão é administrativa e serve apenas para permitir ao tribunal que analise o caso com mais tempo.

Na quinta-feira, o juiz Richard Leon, de Washington, tinha decidido travar o processo defendendo que as obras precisariam de aprovação do Congresso norte-americano e que a classificação que a administração tinha atribuído à construção — um plano “vital para a segurança nacional” — não passaria de uma forma de contornar as regras. “A segurança nacional não é um cheque em branco para avançar com atividades que seriam ilegais”.

No mesmo dia, o Departamento de Justiça norte-americano interpôs um recurso contra a decisão do juiz, argumentando que parar as obras colocaria “em perigo o Presidente e a segurança nacional”, deixando um “buraco grande”, indefinidamente, ao lado da residência de Donald Trump.

Já depois de saber que poderá continuar as obras, este sábado, Trump recorreu à sua conta na Truth Social para acusar o juiz de “tentar impedir futuros presidentes e líderes mundiais de terem um sítio seguro e de grande escala para se encontrarem”, o que justificaria a tal importância para a segurança nacional. E acrescentou que a parte das obras que está a ser feita ao nível subterrâneo servirá para construir bunkers para o caso de bombardeamentos e salas médicas.

O processo começou quando a Casa Branca foi processada pelo Fundo Nacional para a Preservação Histórica dos EUA, no ano passado, por não ter pedido autorização ao Congresso nem apresentado os seus planos na Comissão Nacional de Planeamento. Trump mostrou-se enfurecido com este obstáculo, classificando os elementos do fundo como “lunáticos de esquerda”.

A Ala Leste foi construída em 1902 e demolida em outubro de 2025, para construir um salão com capacidade para 1350 convidados.