Detetado veneno para ratos em lote de comida para bebé na Áustria. Empresa refere manipulação por "influência externa"

Um dos produtos alimentares para bebés produzidos pela marca Hipp terá sido alvo de manipulação: uma investigação feita pelas autoridades austríacas, onde a suspeita surgiu, concluiu que foi colocado veneno para ratos num alimento orgânico de cenoura e batata para bebés com mais de cinco meses. O caso é exclusivo daquele produto e das embalagens vendidas na cadeia de supermercados SPAR.
Na noite de sábado, a polícia do estado de Burgenland, no leste da Áustria, emitiu um alerta após um cliente de um supermercado ter denunciado uma possível adulteração a itens da marca HiPP. Terá encontrado, num frasco com aparente manipulação, um autocolante branco com um círculo vermelho no fundo da embalagem.
“As autoridades austríacas foram informadas de que potes de HiPP potencialmente contaminados estavam a ser vendidos [na cidade de] Eisenstadt”, afirmou aquela polícia num comunicado. O alimento orgânico não chegou a ser consumido, mas foi adulterado com substâncias potencialmente fatais, concluíram as autoridades do país. “Uma amostra do produto apreendido foi examinada na tarde de sábado e testou positivo para veneno para ratos“. No seu site, a empresa de alimentos afirma que a substância foi adicionada aos seus produtos “por influência externa“.
As autoridades da República Checa e da Eslováquia apreenderam produtos da mesma marca, com o mesmo tipo de autocolante, “odor de comida estragada” e selo de segurança ausente. A recomendação da HiPP para os seus clientes é verificar se há algum tipo de sinal de adulteração nos produtos já comprados, que terão o seu valor de compra devolvido pela rede de supermercados Spar, que é a única apontada como tendo sido afetada pelo caso na Áustria — e que, como medida preventiva, retirou todos os produtos da HiPP das suas prateleiras.
“Todos os frascos de comida para bebé HiPP afetados podem ser devolvidos em qualquer loja SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ou Maximarkt”, diz a HiPP no seu site, ao explicar que a recomendação de devolução é específica para os potes de comida comprados no supermercado Spar da Áustria. A Agência Austríaca para a Saúde e a Segurança dos Alimentos (AGES) refere que os sintomas — sangramento, fraqueza extrema ou palidez — após uma contaminação por veneno para ratos podem manifestar-se de 2 a 5 dias após a ingestão. Não há até ao momento qualquer relato de envenenamento pelo produto nem se sabe quem pode ser o autor do crime, pelo que o caso segue em investigação.
[Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio]