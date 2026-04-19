Detetado veneno para ratos em lote de comida para bebé na Áustria. Empresa refere manipulação por "influência externa"

Um dos produtos alimentares para bebés produzidos pela marca Hipp terá sido alvo de manipulação: uma investigação feita pelas autoridades austríacas, onde a suspeita surgiu, concluiu que foi colocado veneno para ratos num alimento orgânico de cenoura e batata para bebés com mais de cinco meses. O caso é exclusivo daquele produto e das embalagens vendidas na cadeia de supermercados SPAR.

Na noite de sábado, a polícia do estado de Burgenland, no leste da Áustria, emitiu um alerta após um cliente de um supermercado ter denunciado uma possível adulteração a itens da marca HiPP. Terá encontrado, num frasco com aparente manipulação, um autocolante branco com um círculo vermelho no fundo da embalagem.

“As autoridades austríacas foram informadas de que potes de HiPP potencialmente contaminados estavam a ser vendidos [na cidade de] Eisenstadt”, afirmou aquela polícia num comunicado. O alimento orgânico não chegou a ser consumido, mas foi adulterado com substâncias potencialmente fatais, concluíram as autoridades do país. “Uma amostra do produto apreendido foi examinada na tarde de sábado e testou positivo para veneno para ratos“. No seu site, a empresa de alimentos afirma que a substância foi adicionada aos seus produtos “por influência externa“.